В Витебске волонтеры заложили новый парк. Работников ЖКХ просят не вредить деревьям

Источник материала: Tut.by

Этого парка официально нет: он не указан на карте города. Но волонтеры общественной инициативы «Самосад» уже третий раз сажают деревья на пустыре вдоль улицы Петруся Бровки. В этом году здесь появились новые саженцы, активисты также привели в порядок насаждения прошлых лет, сообщает «Радыё Рацыя».

Когда это дело только начинали, пустырь не имел никакого названия. В этом году волонтеры решили: пусть это будет парк. Название ему придумали сообща.

— Пока парк без официального названия, но неподалеку улица Петруся Бровки, поэтому и предложили такой вариант. Название хорошее! На этом участке деревья сажали и раньше, в 2014—2015 годах. Сейчас решили продолжить, так как не все прижилось. Саженцы выращены на частных подворьях, мы их выкапываем и привозим сюда. Это явор, ясень, клен и ива, — рассказал один из участников инициативы «Самосад» Илья Пицкалев.

Волонтеры также приводят в порядок насаждения прошлых лет. Саженцы в новом парке приживаются трудно: здесь болотистая местность, неблагоприятная почва. К тому же работники ЖКХ косят траву триммерами и подрезают деревья, объяснил участник «Самосада» Андрей Масленок:

— Хотелось бы, чтобы люди с триммерами направились куда-то на более нужные работы. Приходит сюда работник, и у него приказ — косить все подчистую. Мы просим: не повредите триммером стволы деревьев. А он отвечает: меня начальство упрекает, когда пятнышко травы остается. Когда работа по приказу, а не от души, то оно так и получается.