21 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Источник материала: Полымя

За неделю до Пасхи, в последнее воскресение Великого поста, православные христиане празднуют торжественный Вход Иисуса Христа в Иерусалим.





А накануне, в субботу, вспоминается великое чудо, сотворённое Господом, — воскрешение Его друга Лазаря, уже четыре дня находившегося во гробе. Многие из тех, кто были свидетелями этого чуда, уверовали в Истинного Бога и ожидали Его в Иерусалиме к празднику Пасхи. Начальники иудейские и фарисеи, одержимые злобой и завистью, решили убить Иисуса Христа. Зная Свою участь, Господь говорил ученикам о Своих грядущих страданиях.

Добровольно идя на поругание и смерть, Он за неделю до Пасхи вступил в Иерусалим. Жители этого великого города встречали Иисуса как Мессию-Царя. Они желали видеть в Нём вождя, подобного ветхозаветным героям, который освободил бы их от владычества римлян – чужеземцев-язычников. С криками «Осанна (спасение) Сыну Давидову!» они бросали под ноги ослёнка, на котором восседал Господь, свои одежды и пальмовые ветви. Но Иисус шёл в иудейскую столицу не затем, чтобы стать земным царём и возвысить народ еврейский над иными народами, но чтобы Самому пострадать и умереть за все народы, чтобы всех верующих в Него возвысить над грехом и смертью и, спустя несколько дней, увидеть, что надежды на восстановление земного величия Израиля не оправдались, что царство Христа – «не от мира сего», что те же люди будут кричать Понтию Пилату: «Распни, распни Его!»

В торжественный день Входа Господня в Иерусалим, когда мы стоим в переполненных храмах и поднимаем вербу, когда гремит царское «Осанна!», — в сей день мы свидетельствуем: не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли царство Христово, ярко воссиявшее тогда в Иерусалиме. Освящённые же ветви вербы и возженные свечи, с которыми верующие стоят в храме, символизируют победу жизни над смертью.

Михаил НАЗАРЕВИЧ,

настоятель Св. – Вознесенского храма

агр. Еремичи, иерей