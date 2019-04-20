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21 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

21.04.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

За неделю до Пасхи, в последнее воскресение Великого поста, православные христиане празднуют торжественный Вход Иисуса Христа в Иерусалим.

21 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

А накануне, в субботу, вспоминается великое чудо, сотворённое Господом, — воскрешение Его друга Лазаря, уже четыре дня находившегося во гробе. Многие из тех, кто были свидетелями этого чуда, уверовали в Истинного Бога и ожидали Его в Иерусалиме к празднику Пасхи. Начальники иудейские и фарисеи, одержимые злобой и завистью, решили убить Иисуса Христа. Зная Свою участь, Господь говорил ученикам о Своих грядущих страданиях.
Добровольно идя на поругание и смерть, Он за неделю до Пасхи вступил в Иерусалим. Жители этого великого города встречали Иисуса как Мессию-Царя. Они желали видеть в Нём вождя, подобного ветхозаветным героям, который освободил бы их от владычества римлян – чужеземцев-язычников. С криками «Осанна (спасение) Сыну Давидову!» они бросали под ноги ослёнка, на котором восседал Господь, свои одежды и пальмовые ветви. Но Иисус шёл в иудейскую столицу не затем, чтобы стать земным царём и возвысить народ еврейский над иными народами, но чтобы Самому пострадать и умереть за все народы, чтобы всех верующих в Него возвысить над грехом и смертью и, спустя несколько дней, увидеть, что надежды на восстановление земного величия Израиля не оправдались, что царство Христа – «не от мира сего», что те же люди будут кричать Понтию Пилату: «Распни, распни Его!»
В торжественный день Входа Господня в Иерусалим, когда мы стоим в переполненных храмах и поднимаем вербу, когда гремит царское «Осанна!», — в сей день мы свидетельствуем: не умерло, не погибло, не исчезло с лица земли царство Христово, ярко воссиявшее тогда в Иерусалиме. Освящённые же ветви вербы и возженные свечи, с которыми верующие стоят в храме, символизируют победу жизни над смертью. 

Михаил НАЗАРЕВИЧ,
настоятель Св. – Вознесенского храма
агр. Еремичи, иерей

 
 
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За неделю до Пасхи, в последнее воскресение Великого поста, православные христиане празднуют торжественный Вход Иисуса Христа в Иерусалим. А накануне,
 
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