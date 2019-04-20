21 апреля: этот день в истории

Источник материала: Полымя





ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СОБЫТИЯ

1969 год — был образован филиал Брестского областного краеведческого музея «Каменецкая башня». Каменецкая башня (Каменецкий столп, Белая вежа) возведена между 1276 и 1288 годами по указу волынского князя Владимира Васильковича зодчим Алексой как форпост на западных рубежах. Башня находится на высоком холме, на левом берегу р.Лесная, на окраине современного г.Каменец. 4.9.2005 г. состоялось открытие новой экспозиции филиала, приуроченное к празднованию в Каменце Дня белорусской письменности. Современная экспозиция (2008) размещается на 5 ярусах башни в 5 залах. На 1-м ярусе — реконструкция эпизода жизни башни в конце 13 в. 2-й ярус посвящен археологическому изучению г.Каменец и Каменецкого района, здесь демонстрируются находки из курганных могильников дреговичей 10 в., с городища Каменец 13 в., рисунки, изображающие погребальные обряды. Экспозиция зала на 3-м ярусе рассказывает о политической, экономической, культурной жизни Каменца в составе ВКЛ в 14-17 вв. Представленные археологические находки свидетельствуют о развитии в городе торговли, ремесел, охотничьих промыслов. Зал на 4-м ярусе башни посвящен развитию оборонительного зодчества Беларуси в конце 13 — начале 17 в., истории других башен Западного региона, возведенных в 13-14 вв., реставрациям Каменецкой башни. 5-й ярус рассказывает о военной истории Каменца и Каменецкой башни. Стенная роспись (художник А.В.Пашкевич) изображает осаду башни крестоносцами в 1378-1379 годов, демонстрируется восточнославянское и западноевропейское оружие 13-14 веков, снаряжение и доспехи славянского воина и европейского рыцаря конца 14 века. На верхней площадке башни регулярно проводятся обзорные экскурсии «Архитектурные памятники Каменца».

1979 год — проведена закладка дендрологического парка Дружбы народов на территории Комаровского болота площадью 67 га.

РОДИЛИСЬ

1849 год — Хертвиг Оскар, немецкий эмбриолог и цитолог, впервые установивший, что при оплодотворении происходит слияние ядер сперматозоида и яйцеклетки. Умер в 1922 году.

1864 год — Вебер Макс, немецкий социолог, историк, экономист и юрист, основоположник политической социологии. Умер в 1920 году.

1904 год — Богданова Антонина Павловна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Ищу человека», «Председатель», «Летят журавли», «Аттестат зрелости» и др. Умер в 1983 году.

1934 год — Рылюк Аркадий Федосович, белорусский ученый в области хирургии, доктор медицинских наук (1972), профессор (1995). В 1960 году окончил Минский медицинский институт. В 1968-1970 и с 1972 года в Белорусской медицинской академии последипломного образования. Автор научных работ по вопросам пластической хирургии, в том числе пластике пищевода и прямой кишки, лечению и профилактике тромбозов и эмболии при остром аппендиците. Умер в 2014 году.

1954 год — Рачковский Валерий Евгеньевич, белорусский художник театра кукол. В 1982 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1984-1987 годах художник-постановщик, с 1998-го главный художник Белорусского государственного театра кукол. В 1990-1998 годах главный художник Минского областного театра кукол «Батлейка» в Молодечно. Как художник-постановщик поставил более 75 спектаклей для детей и взрослых в Беларуси, России, Литве, Польше, Болгарии, Сербии. Среди наиболее известных постановок: «Сказка о царе Салтане» А.Пушкина, «Волшебник изумрудного города» А.Волкова, «Дом, который построил Свифт» Г.Горина, «С Парижем покончено!..» А.Чехова, «История одного города» М.Салтыкова-Щедрина и др. Умер в 2014 году.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Памятная дата ООН.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

У католиков — Пасха.

У православных — Вход Господень в Иерусалим.

Православные верующие чтут память преподобного Руфа, затворника Печерского, и святого Келестина, папы Римского, священномученика Сергия Родаковского пресвитера.

У мусульман — день рождения имама Махди.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Родион и Руфь. Родион Ледолом. Вскрываются реки. Первый выезд в поле. Если ком земли не рассыпается — пахать рано. На Родиона ставь соху, паши под овес. «Хоть грязь топчи, а овес мечи». Посев овса продолжается до тех пор, пока цветут яблони и груши. Кроты и хомяки весной начинают выбрасывать из своих норок землю — это знак, что надо сеять овес.

ИМЕНИНЫ

православные: Родиона;

католические: Анзельма, Конрада, Феликса, Ярослава.

БЕЛТА.