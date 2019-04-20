Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 21 апреля, Православная Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории – вход Господень в Иерусалим.

В этот день верующие приходят на богослужение с украшенными веточками вербы. Ближе к окончанию службы священники окропляют их святой водой.

Сегодня внутри собора Преображения Господня, на паперти, а также на территории вокруг собралось множество прихожан. Всего неделя отделяет верующих от главнейшего христианского праздника – Пасхи. Оставшиеся семь дней – время наиболее усердной молитвы и размышления над последними днями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.





































Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

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