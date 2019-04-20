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Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

21.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Сегодня, 21 апреля, Православная Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории – вход Господень в Иерусалим.

В этот день верующие приходят на богослужение с украшенными веточками вербы. Ближе к окончанию службы священники окропляют их святой водой.

Сегодня внутри собора Преображения Господня, на паперти, а также на территории вокруг собралось множество прихожан. Всего неделя отделяет верующих от главнейшего христианского праздника – Пасхи. Оставшиеся семь дней – время наиболее усердной молитвы и размышления над последними днями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа.

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье


Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье

Православные верующие празднуют Вербное Воскресенье


Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
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Сегодня, 21 апреля, Православная Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории – вход Господень в Иерусалим.
 
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