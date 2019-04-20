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Беларусь и Россия намерены вскоре подписать соглашение о расширении космической группировки

21.04.2019 15:32 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия в ближайшее время намерены подписать соглашение о расширении совместной группировки искусственных спутников Земли. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам состоявшейся в Москве встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко с генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

"Достигнуты договоренности подготовить и подписать в ближайшее время соглашение о расширении действующей российско-белорусской орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли; проработать возможности участия белорусских строительных организаций в субподрядных работах по строительству инфраструктуры космодрома "Восточный" и других объектов космической отрасли", - отметили в пресс-службе.

Во встрече с белорусской стороны приняли также участие руководители Национальной академии наук Беларуси, ОАО "Пеленг", РУП "Геоинформационные системы".-0-

 
 
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21 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия в ближайшее время намерены подписать соглашение о расширении совместной группировки искусственных...
 
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