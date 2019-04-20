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До +19°С ожидается в Беларуси 22 апреля
21.04.2019 16:59 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла будет в Беларуси 22 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-западу страны могут пройти кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный, днем по западу республики порывистый.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов тепла, местами опустится до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14-19 градусов.-0-
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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преимущественно без осадков и до 19 градусов тепла будет в Беларуси 22 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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