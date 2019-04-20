Источник материала: Газета Авангард





С 22 по 26 апреля будет проводиться республиканская акция «Дом без насилия».

В нашей стране домашнее насилие в отношении женщины случается в каждом третьем доме. И только 29,3% из них обращаются за помощью. По статистике, 77% женщин и детей сталкиваются с одной или несколькими формами бытового насилия.

Поэтому, если сложилась критическая ситуация, постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру. А если издевательства носят систематический характер, то заранее нужно собрать самые необходимые вещи и оставить их в безопасном месте, например, у родных или друзей, заблаговременно договорившись с ними о предоставлении для вас временного «убежища» в случае необходимости. Не забывайте, что, убегая из жилища в чем есть, вы будете вынуждены в скором времени туда вернуться. Всегда держите документы, ключи и деньги в таком месте, чтобы, покидая квартиру, их можно было быстро взять. Соседей тоже следует попросить вызвать милицию, если они услышат из вашей квартиры крики.

А вот пугать уходом домашнего тирана не стоит. Ведь он тоже боится вас потерять: если вы уйдете, ему придется искать новую жертву. К тому же, если будете лишь угрожать, то со временем он перестанет вам верить, да и вы потеряете веру в способность осуществить свое намерение.

В том случае, если вы не можете выйти из квартиры, необходимо:

➢ запереться в ванной с телефоном и попытаться вызвать милицию;

➢ позвонить друзьям или соседям и попросить их прийти на помощь;

➢ громко звать на помощь, например, кричать «пожар» и т.д.;

➢ открыть окна, попытаться привлечь внимание прохожих и попросить их о помощи.

Если все же удалось выскочить на лестничную площадку, звоните во все двери, кричите и зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, это может остудить нападающего, а у вас будут свидетели в случае обращения в милицию. «Помните, безнаказанность – мощный фактор, провоцирующий и стимулирующий насилие в семье. Если вы стали жертвой или свидетелем домашнего насилия, за помощью обращайтесь по номеру 102 или на «горячую линию» 8-801-100-8-801, работает ежедневно с 8.00 до 20.00, звонок со стационарного телефона бесплатный», – отмечает заместитель начальника ООПП ОВД Буда-Кошелевского рай-исполкома Геннадий Карпов.

Кроме того, в территориальном центре социального обслуживания населения Буда-Кошелево (ул. 50 лет Октября, 12, тел. 8-02336-7-35-86) можно получить не только квалифицированную психологическую и материальную помощь, юридическую консультацию и психосоциальную поддержку, но и воспользоваться «кризисной комнатой» для жертв насилия в семье (предоставляется на безвозмездной основе с возможностью проживания или нахождения).

Подготовила Антонина ТАРАСОВА