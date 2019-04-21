Партизанская География. История Леонида Скворцова

Источник материала: Полымя

Продолжаю работать над партизанской темой, мои исследования возвращают меня к событиям Великой Отечественной войн на территории Налибокской пущи.

Сколько раз в документах встречалось название «Барановичский подпольный обком КП(б)Б». Не задумывалась, где же размещался штаб, само слово «Барановичский» подсказывало – географически где-то в районе города Барановичи, на слуху Налибокская пуща. Решила выяснить расположение штаба, но все оказалось не так просто.

Партизанское поколение, считай, ушло, спросить не у кого, ближайшие краеведческие музеи – Новогрудский, Воложинский и Кореличский такой информацией не располагают. В мемуарах и воспоминаниях партизан тоже не нашлись координаты базирования соединения.

В Новогрудском историко-краеведческом музее сохранилась самодельная карта боевых операций (1942-1944 гг.) 1-й Белорусской кавалерийской партизанской бригады, (масштаб – 1см-2 км). У «Карты-памяти» есть условные обозначения.

1. Места боевых операций 1-й Белорусской кавалерийской партизанской бригады.

2. Аннулированные вражеские гарнизоны.

3. Взорванные мосты.

4. Рейд отряда в 1-ю Блокаду.

5. Рейд отряда во 2-ю Блокаду.

6. Оборонительный рубеж на р. Нёман.

Примечание: о 1-й блокаде 1941 года почти нет сведений. Добавлю, все телефонные линии в северной части области бездействовали со второй половины 1943 по 1944 гг.

Границы боевых операций и территория, контролируемая партизанами, охватывают современные Кореличский, Новогрудский, Столбцовский, Воложинский, Ивьевский районы. На карте в треугольнике между Бакштами, Воложином и Ивенцом флажок – «Барановичский подпольный обком КПБ», бывший хутор Козья Пена. Когда-то он состоял из шести дворов, хутор, как и само название, давно исчезли с современных карт.

Во время третьей, самой масштабной немецкой блокады, карательная операция «Герман» проходила с 1 июля по 11 августа 1943 г. под командованием фон Готтберга, чьё оперативное соединение включало в себя части СС и вермахта.

Партизанский штаб был мобильный, маскировался, передвигался в пуще, держал оборону. В книге С. Аслёзова «Если не мы, то кто же?» (Москва, 1979 г., тираж 200 т. экз.) есть такое упоминание: «Фашисты смертельной петлёй стягивали кольцо блокады вокруг северо-западной части пущи, где неподалёку от хутора Козья Пена размещались подпольный обком партии, штаб соединения, аэродром…».

Значит был партизанский аэродром.

В другом месте читаю: «В глубине Налибокской пущи, среди густого, непроходимого леса, кипела напряжённая работа… Строили лесной лагерь. Одновременно в урочище Печище подобрали подходящее место, выкорчевали пни, срубили кустарник, срезали кочки, засыпали ямы; получилась довольно приличная посадочная площадка. Скоро с Большой земли сюда стали прибывать самолёты с оружием, боеприпасами, медикаментами и всем необходимым для партизанской жизни».

Строилась посадочная площадка для самолётов. Где это место?

Помог случай. Живёт в Новогрудке старейший ветеран, бывший партизан-подрывник Леонид Лазаревич Скворцов, возраст почти библейский, в марте ему исполнилось 103 года. Знакомые помогли мне связаться с ним по телефону. Конечно, он стар, болен, инвалид, с партизанки остались два ранения, но память ясная, глубокая. Беседовать с ним – одно удовольствие.

Звоню ему по утрам, делаю аудиозаписи, анализирую, многие мои узелочки благодаря его воспоминаниям распутываются. Записала много интересных историй. Выяснила у очевидца про базу Барановичского партизанского соединения.

– Партизанский аэродром находился южнее Воложина, всего в 15 км, там стоял немецкий гарнизон. Защищали действующий подпольный обком партии, штаб и аэродром две бригады имени Чкалова и «За Советскую Беларусь». Я был командиром группы подрывников-минёров.

– Какая была площадь аэродрома?

– Большая, размером так с центральную площадь в Новогрудке.

Пришлось сослаться на книгу С. Турецкого «По Верхнему Неману и Налибокской пуще» (Минск, 1988 г.), где подробно описаны туристические маршруты по Налибокской пуще, в ней есть отдельная глава «Партизанскими тропами». Перечисляю названия, ветеран соглашается.

– От деревни Першай до Яцково-Замостные, потом – Курьи Гряды – хутор Печище – Рудня Налибокская – хутор Гвинт – Наусть – река Ислочь – Чёрное озеро – лагерь партизан – Голое Болото – озеро Кромань…

Так, с помощью карт, книг, воспоминаний восстановили место партизанской базы.

– А как уточнить расстояние до аэродрома? Партизан Вячеслав Хилимонов в своём дневнике часто пишет: «…пошёл в межрайцентр, в штаб, в редакцию газеты». Сколько надо было преодолеть километров?

– Считайте, от базы Митьки (Д. Денисенко — командир кавалерийской партизанской бригады) на Добрачи до озера Кромань 12 км, от озера до штаба ещё добавьте 15 км. Партизаны были люди молодые, выносливые, привычные к большим переходам, моя группа за два-три дня проходила до 100 километров, шли на задание, взрывали эшелоны в районе Барановичей.

– А Вы были знакомы с командиром партизанского соединения Василием Чернышёвым, «Платоном», Владимиром Царюком, «дядей Володей»?

– Встречались, у каждого своя работа, штаб был отдельно, пройти туда было непросто, охрана. Как-то сбросили с парашюта шрифты для типографского набора, искали в лесу – нашли, потом стала выходить своя газета «Чырвоная звязда», редактор Старовойтенко Г. А.

– Как часто прилетали самолёты на партизанский аэродром?

– Раз в месяц с Большой земли прилетали военно-транспортные самолеты «У-2», «Дугласы» (Douglas C-47 Skytrain). Их во времена войны поставляли в СССР по программе ленд-лиза из США, привозили оружие, тол для взрывчатки, медикаменты, свежие газеты. Назад увозили тяжелораненых, в салоне помещалось двенадцать человек. Через линию фронта было опасно лететь, немцы сбивали наши самолеты. Нам привозили почту, так я передал через своего раненого друга украинца Петра Стацко, его переправили в госпиталь в Москву, письмо с фотокарточкой для родителей. Написал им, что жив, здоров, они думали, что я давно убит. Самолёты прилетали по ночам, только на следующую ночь улетали. Разговаривал с лётчиками, они нервничали, спешили улететь. Расскажу про бой. Немцы давно засекли полёты наших самолётов. Подослали к нам своих осведомителей из местных, предатели – батька и сын из деревни Ершевичи. Те всё разузнали, передали информацию немцам, и те захватили аэродром. Его охраняла одна рота, человек пятьдесят. Немцы смели их, хотели принять с Большой земли самолёт, но радистка из штаба успела предупредить Москву. Партизаны и сами не знали, что вокруг аэродрома замаскированы тяжёлые орудия. Нас пять человек, с ротным миномётом укрепились на высокой горке, был бой. Около 700 немцев и полицаев били по нашей точке из крупнокалиберных миномётов. Но тут неожиданно подключилась тяжелая артиллерия. Немцы не ожидали удара, партизаны погнали их, осталось много трофейного оружия. До конца войны немцы больше не сунулись к аэродрому, а тех предателей немцы потом расстреляли за ложную информацию: завели в ловушку.

О себе Леонид Лазаревич шутит: “Я родился еще при царе Николае I”.

Скворцов Л. Л. остался одним из последних участников партизанки в Налибокской пуще. Живой свидетель прошлого, ему есть чем поделиться с современниками. Судьба наградила его долголетием, здравым умом, мудростью и цельной памятью. Его взгляд на прошлые события обладает поразительной по глубине оптикой, открывая на местном материале новые исторические свидетельства. Надеюсь, у нас вместе получится целая серия «Партизанских рассказов от Скворцова Л. Л.

Леонид Лазаревич Скворцов родился 19 марта 1916 года в деревне Великий Двор Тотемского района Вологодской области. Родители – отец Лазарь Алексеевич, мать Пелагея Павловна из крестьян, младший брат Николай Скворцов 1918 года рождения, старший сержант, погиб в 1944 году.

Награжден Орденом Красной Звезды (№809848 удостоверение №174752 от 1.12.1944 г.), Орденом Отечественной войны I степени (№817854 уд. №578254 от 11.03.1985 г.) и другими военными знаками отличия.



