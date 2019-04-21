Доступность качественного медобслуживания не должна ограничиваться территориально - Малашко

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21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здравоохранение Беларуси сегодня ориентировано на доступность планового оказания медицинской помощи на всех территориях страны, для чего развиваются межрегиональные центры. Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию в эфире телеканала ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Мы должны быть ориентированы на глубинку, на население, которому, возможно, территориально и в профессиональном плане не доступен тот уровень здравоохранения, который характерен для больших городов. В первую очередь - в высоких технологиях. Именно поэтому мы сегодня ориентированы на стирание границ как районов, так и регионов. Т.е. развиваем межрегиональные центры, которые будут оказывать помощь сельскому населению", - сказал Валерий Малашко.

По его словам, основополагающим становится принцип "золотого часа" (временного промежутка, в течение которого может быть оказана эффективная медицинская помощь). "В течение этого часа должна оказываться экстренная медицинская помощь всем людям нашей страны", - подчеркнул министр. Он отметил, что в неотложной скорой медицинской помощи все проблемы сегодня решены, система выстроена.

"Слыша наше население, мы должны ориентировать здравоохранение на доступность в планом оказании медицинской помощи", - заключил Валерий Малашко.-0-