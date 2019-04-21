Почти лето! Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Предварительный прогноз синоптиков на последнюю неделю апреля удивил — нас ждет почти лето: воздух прогреется до +22°С!

В понедельник и вторник, 22−23 апреля, до +18°С. Ветер слабый, без осадков, переменная облачность.

В среду, 24 апреля, днем до +19°С, солнечно.

В четверг и пятницу, 25−26 апреля, будет тепло, как летом — до +22°С. Ясно, без осадков.

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