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Почти лето! Погода в Витебске на неделе
22.04.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предварительный
В понедельник и вторник, 22−23 апреля, до +18°С. Ветер слабый, без осадков, переменная облачность.
В среду, 24 апреля, днем до +19°С, солнечно.
В четверг и пятницу, 25−26 апреля, будет тепло, как летом — до +22°С. Ясно, без осадков.
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Воздух прогреется до +22°С!
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