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Почти лето! Погода в Витебске на неделе

22.04.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предварительный прогноз синоптиков на последнюю неделю апреля удивил — нас ждет почти лето: воздух прогреется до +22°С!

В понедельник и вторник, 22−23 апреля, до +18°С. Ветер слабый, без осадков, переменная облачность.

В среду, 24 апреля, днем до +19°С, солнечно.

В четверг и пятницу, 25−26 апреля, будет тепло, как летом — до +22°С. Ясно, без осадков.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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