|
Похоже, это лето! Погода в Гомеле на неделе
22.04.2019 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ну вот и дождались! В ближайшие дни синоптики анонсируют даже не весну — лето. Не верите? Посмотрите за окно.
Итак,
В понедельник +17°C, солнечно.
Во вторник +19°C, в среду — уже +21°C.
В четверг и пятницу — +23°C.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На предстоящей неделе будет не тепло, а очень тепло.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)