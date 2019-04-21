Похоже, это лето! Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Ну вот и дождались! В ближайшие дни синоптики анонсируют даже не весну — лето. Не верите? Посмотрите за окно.

Итак, по данным pogoda.by, на предстоящей неделе будет не тепло, а очень тепло. И с каждым днем температура будет только повышаться. Смотрите сами!

В понедельник +17°C, солнечно.

Во вторник +19°C, в среду — уже +21°C.

В четверг и пятницу — +23°C.

Хорошей недели, друзья!

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