Выборы в Украине, трагедия на Шри-Ланке, совхоз Лукашенко и «позорище» в спорте - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С прошедшими праздниками вас! Вчера католики и протестанты отпраздновали Пасху (увы, этот светлый праздник очень омрачила трагедия на Шри-Ланке ), у православных же было Вербное воскресенье. Кстати, так как скоро Радуница, не можем не передать вам просьбу экологов: ни в коем случае не везите на кладбища искусственные цветы — и вот почему .

















Но есть у нас и еще одна печальная новость: в Гомеле на марафоне умер известный пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов . Трагическое происшествие случилось во время забега на 21 километр. 43-летний мужчина умер, не добежав до финиша всего пять метров. Ребята, берегите себя, контролируйте свое здоровье! Признавайтесь, обычный анализ крови давно делали?.. Мы, кстати, недавно запустили почтовую рассылку, где раз в неделю выбираем для вас полезные советы врачей и важные новости медицины. Ни спама, ни рекламы — только здоровье. Готовы подписаться ?

Все новости субботы, 20 апреля

Все новости воскресенья, 21 апреля

Кстати! Не пропустите — такого еще не было ! По всей стране 25 апреля пройдут ярмарки вакансий — около 2 тысяч нанимателей предложат вам около 20 тысяч вакансий. Надеемся, мы с этой новостью оказались полезны — а то не у всех, боимся, все же пока зарплата «по пиццот», хоть за среднюю Румас и поручился . Хорошей и денежной недели вам, друзья!

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