Выборы в Украине, трагедия на Шри-Ланке, совхоз Лукашенко и «позорище» в спорте - все за выходные

С прошедшими праздниками вас! Вчера католики и протестанты отпраздновали Пасху (увы, этот светлый праздник очень омрачила трагедия на Шри-Ланке), у православных же было Вербное воскресенье. Кстати, так как скоро Радуница, не можем не передать вам просьбу экологов: ни в коем случае не везите на кладбища искусственные цветы — и вот почему.
И субботник же, субботник у всей страны — в нем, между прочим, приняли участие около 3 млн человек. А мы давайте вам расскажем и покажем, где и как провели время президент и чиновники. Лукашенко, например, принял участие в посадке деревьев на территории «Линия Сталина». После он пообщался с журналистами и прокомментировал ситуацию с Куропатами: там было и о «проколовшихся» и «нанюхавшихся», и о малой нужде, и о «крестах, вбитых в головы»… «И это еще не окончание. Мы приведем в порядок это урочище. Мы извинимся перед этими людьми за то, что мы ворошим их прах. Они же оттуда на нас смотрят и думают: „Люди, зачем вы, оставьте нас в покое“. Они этого хотят. Любой умерший человек, который находится там, в земле, думает только одно: „Я ушел, живите вы, долго живите, только не ворошите мой прах“. А мы каждый год, политизируя проблему, топчемся по их головам. Это ненормально», — предупредил Лукашенко. Высказался президент и об украинских дебатах, о Сталине, о Бабиче… В общем, читайте сами — это нельзя пропустить.
А мы еще, признаемся честно, никак от послания отойти не можем. Как говорит наша Оля Лойко, «любопытно, что совпадение во времени послания президента Беларуси и дебатов кандидатов в президенты на выборах в Украине позволило сравнить два вида политического шоу. Так вот, второе как-то поживее. Смысловая нагрузка сопоставима, зато заметно короче и в конце поют и целуются». Но мы сейчас не о том. На послании вновь прозвучала президентская мантра про «вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани утраты и разорения в начале девяностых». Вдохнули — факт. Причем реанимация некоторых продолжается уже годами. Уже и врач подустал качать, и больной как-то давно не подает признаков жизни, и родственники смирились. Но сказали «вдохнуть» — значит, будем «вдыхать». А вопрос, кому это надо, какое качество жизни ждет нашего многострадального пациента и кто, собственно, довел его до ручки, традиционно остается за скобками. И мы решили посмотреть, как там наши несчастные гранды — живые и скорее нет…
Но вернемся на родину. Есть важные новости. Беларусь решила приостановить экспорт нефтепродуктов — пока на время проведения посевной кампании. Дальше будут считать и думать. Скандал с «плохой нефтью» из России тоже имел продолжение в выходные: наши ответственные лица заявили, что оценить ущерб от некачественной российской нефти пока сложно, так как последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного времени (но компенсацию мы, конечно, все равно потребуем), а источники рассказали нам, что у потребителей, получающих российскую нефть сорта Urals по нефтепроводу «Дружба», периодически возникают нарекания к ее качеству — и уже не первый год. «Транснефть» уже письменно признала проблему, наши специалисты уже посчитали, сколько времени уйдет на ее решение, ну, а нас, народ, в первую очередь, конечно, волнуют не вот эти вот «высокие материи», а банальное земное очередное повышение цен на топливо. Заметили уже? Скоро, ей-богу, летать дешевле будет, чем машину заправлять — тем более у нашей Belavia «машины» все круче и круче появляются.
Лидия Ермошина предложила дату президентских выборов 2020 года. Похоже, кто-то может получить неплохой подарок ко дню рождения! Но это еще неточно: «Я думаю, что после выборов парламента я, конечно, обязательно приду с докладом к главе государства, и мы будем обсуждать вместе с руководством парламента. Они назначают выборы в наиболее приемлемый период и дату проведения выборов президентских», — сказала глава ЦИК.
Пенсионеры, хорошая новость для вас: с 1 мая в Беларуси планируют поднять пенсии. На сколько — давайте расскажем здесь (а заодно подскажем, как сэкономить на ЖКУ, если вы не знали). И многодетных, кстати, тоже можем порадовать: в нашей стране хотят разморозить семейный капитал — и деньги, возможно, разрешат тратить не после 18-летия, а когда ребенку исполнится три. Но не совсем по своему усмотрению, конечно.
А мы знаете где побывали?! В совхозе, которым когда-то руководил еще не президент Лукашенко! Посмотрели, чистые ли там коровы, пообщались с женщинами, которые еще при нем работали… «Ён очань харошы быў. Усё для людей стараўся, для рабочих. Он и подойдет всегда, приобнимет, спросит: „Ну как ты, Иванаўна?“ „Ай, кидай ты сваего плахова мужыка, мы табе новага найдзём“… После него в хозяйстве было 15 или 16 директоров, и ни об одном из них люди так не отзываются, как об Александре Григорьевиче». Строгий, говорят был мужчина, но чуткий. В общем, невероятно интересный у нас репортаж, не пропустите!
О, старый знакомый! Евгений — пожарный-спасатель из Бобруйска — уже второй раз попадает в Книгу Гиннесса. Рассказать, с каким рекордом? Планирует, кстати, и на третий замахнуться!
А с Геной Лаптевым вы знакомы? 7 апреля он стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике, с чем его поздравил президент: «Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований континентального первенства и сразу же показал высочайший уровень». Сегодня 20-летний Лаптев герой, но все могло быть по-другому. В подростковые годы он употреблял наркотики, напивался и был частым гостем в милиции. За него вступался Вадим Девятовский, но парень все равно «косячил». Давайте расскажем, как пацан смог вопреки обстоятельствам и дурному влиянию перестать прожигать жизнь. Сегодня он встретится с президентом, и пока не знает, что сказать и что надеть — татуировки все-таки…
И вот еще классная героиня: Ольга Роговцова в 25 лет начала терять слух, но — не себя. Как бегала — марафоны, зимние мультигонки, рогейны, гонки с препятствиями, ультрамарфоны и трейлы — так и в 33 бегает: участвует в стартах для глухих и слабослышащих, готовится к трейлу на 112 км… Умница, всем бы такие силу воли и мотивацию!
А мальчонку из Витебска, который пошутил про Зеленского — и выиграл на украинском шоу 1800 долларов, видели? Кстати, и «Квартал 95» собирается продолжать в том же духе: «Если 95-й квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским?» Главная интрига в том, кто теперь будет играть президента Украины вместо Зеленского.
Если вы чуть постарше мальчонки, но и до известности парней из «95-го квартала» еще далеко — читайте книги! Да-да, даже те, что заставляют в школе. Вы этого просто еще не поняли (а наша Аня Перова — уже да), но среди программных произведений попадаются такие, что отбрасывать книгу в сторону было бы поспешно. Показать вам, что классика реально актуальна всегда, даже в 2019-м? Итак, только конкретные примеры, только хардкор.
Так, что в спорте? После двух сенсационных побед на старте юниорского чемпионата мира белорусские хоккеисты попробовали дать бой еще одному фавориту — Канаде. Но увы — проиграли с разгромным счетом. Завершающий матч в группе будет сыгран сегодня против терпящих бедствие швейцарцев. А в теннисе случилось-таки «позорище». Помните, на послании президент предупредил: «Но если Тетерин провалит матч с Австралией, то это будет позорище! Позор, который сейчас у нас есть в биатлоне и лыжах». И таки да — наши теннисистки проиграли Австралии в борьбе за финал Кубка Федерации. «Был один из таких дней, когда можно было разводить руками и удивляться, как они попадали», — прокомментировала этот матч Азаренко.
Зато МАЗ — какие красавчики! Белорусы впервые в истории победили в африканском ралли — и ура чемпионам! Парни, кстати, особо ни на что не рассчитывали — планировали лишь «обкатать» грузовик перед следующим «Дакаром».
Но есть у нас и еще одна печальная новость: в Гомеле на марафоне умер известный пианист и соучредитель «Крумкачоў» Юрий Блинов. Трагическое происшествие случилось во время забега на 21 километр. 43-летний мужчина умер, не добежав до финиша всего пять метров. Ребята, берегите себя, контролируйте свое здоровье! Признавайтесь, обычный анализ крови давно делали?.. Мы, кстати, недавно запустили почтовую рассылку, где раз в неделю выбираем для вас полезные советы врачей и важные новости медицины. Ни спама, ни рекламы — только здоровье. Готовы подписаться?
Кстати! Не пропустите — такого еще не было! По всей стране 25 апреля пройдут ярмарки вакансий — около 2 тысяч нанимателей предложат вам около 20 тысяч вакансий. Надеемся, мы с этой новостью оказались полезны — а то не у всех, боимся, все же пока зарплата «по пиццот», хоть за среднюю Румас и поручился. Хорошей и денежной недели вам, друзья!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.