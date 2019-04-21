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Пустырь преобразился. Как выглядит парк Тысячелетия в Витебске, где посадили около 500 деревьев

22.04.2019 07:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Тысячелетия возле Ледового дворца в Витебске появилась новая аллея — ее посадили на субботнике 20 апреля представители областной и городской власти. Пустырь, который был здесь десятилетиями, преобразился.


Возле искусственного водоема установили памятный камень. На табличке написано, что новую зеленую зону назвали Аллеей славы в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Чиновники посадили около 500 деревьев и кустарников. Они также благоустроили территорию возле водоема — здесь появились прогулочные дорожки из бордюрной плитки.

Благоустройство и озеленение парка Тысячелетия продолжится. В перспективе здесь хотят сделать и велодорожки, поставить малые архитектурные формы.











 
Теги: Витебск
 
 
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Благоустройство и озеленение парка Тысячелетия продолжится. В перспективе здесь хотят сделать и велодорожки, поставить малые архитектурные формы.
 
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