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Пустырь преобразился. Как выглядит парк Тысячелетия в Витебске, где посадили около 500 деревьев
22.04.2019 07:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Тысячелетия возле Ледового дворца в Витебске появилась новая аллея — ее посадили на субботнике 20 апреля представители областной и городской власти. Пустырь, который был здесь десятилетиями, преобразился.
Возле искусственного водоема установили памятный камень. На табличке написано, что новую зеленую зону назвали Аллеей славы в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Чиновники посадили около 500 деревьев и кустарников. Они также благоустроили территорию возле водоема — здесь появились прогулочные дорожки из бордюрной плитки.
Благоустройство и озеленение парка Тысячелетия продолжится. В перспективе здесь хотят сделать и велодорожки, поставить малые архитектурные формы.
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Благоустройство и озеленение парка Тысячелетия продолжится. В перспективе здесь хотят сделать и велодорожки, поставить малые архитектурные формы.
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