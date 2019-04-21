Пустырь преобразился. Как выглядит парк Тысячелетия в Витебске, где посадили около 500 деревьев

Источник материала: Tut.by

В парке Тысячелетия возле Ледового дворца в Витебске появилась новая аллея — ее посадили на субботнике 20 апреля представители областной и городской власти. Пустырь, который был здесь десятилетиями, преобразился.





Возле искусственного водоема установили памятный камень. На табличке написано, что новую зеленую зону назвали Аллеей славы в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Чиновники посадили около 500 деревьев и кустарников. Они также благоустроили территорию возле водоема — здесь появились прогулочные дорожки из бордюрной плитки.

Благоустройство и озеленение парка Тысячелетия продолжится. В перспективе здесь хотят сделать и велодорожки, поставить малые архитектурные формы.







































