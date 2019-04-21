22 апреля день судебного эксперта

Источник материала: Газета Авангард





С момента становления и образования Государственного комитета судебных экспертиз в Республике Беларусь прошло 6 лет. Одной из целей его образования было создание единой системы подхода к исследованию различных объектов с точки зрения закона и методики производства экспертиз.

За это время работники разных специальностей, занимающиеся проведением экспертиз, сплотились воедино и сообща выполняют общую задачу – производство экспертиз для установления идентификации. О том, как сегодня работает Буда-Кошелевский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз, накануне профессионального праздника, который будет отмечаться 22 апреля, «Авангарду» рассказал начальник отдела подполковник юстиции Геннадий Жилицкий:

– С момента образования комитета в Буда-Кошелевском межрайонном отделе прошло немало перемен: было отремонтировано здание отдела, рабочие места укомплектованы всеми видами технических средств и новыми специальными чемоданами. Личный состав отдела сменился практически на 70%, ежегодно молодые сотрудники и работники пополняют ряды экспертного подразделения и вносят свои передовые перспективные мысли и идеи в разработки методик производства экспертиз.

За столь короткий срок эксперты экспертных подразделений освоили не только стандартные виды криминалистических, судебно-медицинских и специальных экспертиз, но и начали проводить новые виды исследований: судебно-лингвистические и судебно-культурологические (это подразумевает, что специально обученные сотрудники комитета теперь могут выдать заключение о том, содержатся ли в комментариях нецензурная речь или призывы к экстремизму и действительно ли порнографический материал является таковым; отдельные подвиды компьютерно-технических экспертиз, радиоэлектронных устройств (особенно по той категории дел, когда речь идет об определении вредоносных программ – так называемые шифраторы, блокираторы)). Сегодня данные новые виды экспертиз проводятся только на уровне области, так как они очень сложные и требуют особого подхода, а узких специалистов пока немного.

В завершение хотелось бы отметить, что эксперты межрайонного отдела выполняют поставленные перед ними задачи в независимости от напряженности и нагрузки, ведь свою профессию мы выбрали по зову сердца и с огромным стремлением приносить пользу обществу и государству.

Марина ЛУСЕВИЧ