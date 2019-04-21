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Каким будет памятник Родиону Бассу - основателю «Славянского базара»
22.04.2019 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Спустя почти два года после смерти Родиона Баса — основателя «Славянского базара», Почетного гражданина города Витебска — на его могиле появится памятник. Его должны установить до начала нынешнего фестиваля искусств,
1 августа 2018 года горисполком принял решение о создании надмогильного памятника Родиону Бассу. Недавно городское ЖКХ объявило тендер по выбору подрядной организации для его изготовления.
Ориентировочная стоимость закупки — почти 17 тысяч рублей. В нее входят снятие гипсовых форм, изготовление бюста, бронзовых букв на памятник и элемента «василек», а также их транспортировка и установка на гранитном основании.
По условиям тендера, памятник Бассу должны установить в июне, до начала «Славянского базара-2019».
Автор бюста — скульптор Александр Гвоздиков.
— Необходимо соблюсти портретное сходство, поэтому я искал характер, используя в работе архивные фотографии. Неоднократно советовался с Ольгой Сальниковой (вдовой Родиона Басса), каким бы она хотела видеть своего мужа, —
В сентябре прошлого года Гвоздиков озвучил, что ориентировочная стоимость скульптурной композиции — около 24 тысяч рублей.
Напомним, Родион Басс
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Спустя почти два года после смерти Родиона Баса - основателя «Славянского базара», Почетного гражданина города Витебска - на его могиле появится памятник.
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