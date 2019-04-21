Каким будет памятник Родиону Бассу - основателю «Славянского базара»

Источник материала: Tut.by

Спустя почти два года после смерти Родиона Баса — основателя «Славянского базара», Почетного гражданина города Витебска — на его могиле появится памятник. Его должны установить до начала нынешнего фестиваля искусств, пишут «Народные новости Витебска».



Фото: фейсбук Родиона Басса

1 августа 2018 года горисполком принял решение о создании надмогильного памятника Родиону Бассу. Недавно городское ЖКХ объявило тендер по выбору подрядной организации для его изготовления.

Ориентировочная стоимость закупки — почти 17 тысяч рублей. В нее входят снятие гипсовых форм, изготовление бюста, бронзовых букв на памятник и элемента «василек», а также их транспортировка и установка на гранитном основании.

По условиям тендера, памятник Бассу должны установить в июне, до начала «Славянского базара-2019».



Скульптор Александр Гвоздиков и проект памятника Родиону Бассу. Фото: Светлана Васильева

Автор бюста — скульптор Александр Гвоздиков.

— Необходимо соблюсти портретное сходство, поэтому я искал характер, используя в работе архивные фотографии. Неоднократно советовался с Ольгой Сальниковой (вдовой Родиона Басса), каким бы она хотела видеть своего мужа, — пояснял «Витебскому курьеру» Александр Гвоздиков.

В сентябре прошлого года Гвоздиков озвучил, что ориентировочная стоимость скульптурной композиции — около 24 тысяч рублей.

Напомним, Родион Басс умер 10 сентября 2017 года после нескольких лет тяжелой болезни. Он похоронен на главной алее городского кладбища в Мазурино.



Могила Родиона Басса на центральной аллее Мазуринского кладбища. Фото: Светлана Васильева