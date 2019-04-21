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До +22 градусов, но с порывистым ветром. Какой будет погода в Могилеве на неделе

22.04.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Только посмотрите, какой сюрприз готовит нам последняя неделя апреля! В Могилеве прогнозируют до +22°С и солнечную погоду. И даже порывистый ветер не испортит впечатления, что на улице будто лето, а не вторая треть весны, правда? В последние выходные апреля обещают даже +25°С. Что ж, посмотрим.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 22 апреля, будет практически безветренно, максимум — +16°С и, в основном, облачно.

Во вторник небо также будет затянуто облаками, а столбик термометра начнет расти: +6…+17°С.

В среду, 24 апреля, станет солнечно. Днем будет уже +19°С, возможен порывистый ветер.

В четверг, 25 апреля, порывистый ветер усилится до 13 м/с. Столбик термометра будет колебаться в пределах +10…+20°С.

Еще теплее станет в пятницу: +11…+22°С. Порывистый ветер усилится до 14 м/с, но прогнозируют его только днем.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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В последние выходные апреля прогнозируют до +25 градусов.
 
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