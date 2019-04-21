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Солнце, ветер и немного дождей. Погода в Гродно на неделе

22.04.2019 09:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе погода на Гродненщине так и шепчет. Почти лето! Буде солнечно и до +24 °С. Правда, опять будет ветрено.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 22 апреля, будет до +16 °С, солнечно и сильный ветер — порывами до 17 м/с.

Во вторник, 23 апреля — до +17 °C, переменная облачность и опять ветер.

В среду, 24 апреля, станет теплее. Температура воздуха днем прогреет до +18 °С. Будет опять солнечно, но ветрено. Порывы до 20 м/с.

В четверг, 25 апреля, будет еще теплее — до 21 °C. Солнечно и ветер немного поутихнет. Порывы всего до 14 м/с.

В пятницу, 26 апреля — до +24 °C, ясно, а вечером возможен дождь. Ветер к выходным будет стихать.

Хорошей недели вам, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

Э

 
 
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На этой неделе погода на Гродненщине так и шепчет. Почти лето! Буде солнечно и до +24 °С. Правда, опять будет ветрено.
 
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