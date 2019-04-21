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25 апреля в Сморгони пройдет ярмарка вакансий
22.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
25 апреля в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома проводится ярмарка вакансий с участием организаций, расположенных на территории Сморгонского района.
Посетители будут иметь возможность непосредственно пообщаться с нанимателем: получить информацию о предприятии, имеющихся вакансиях, условиях работы и оплаты труда.
Кроме того:
- специалисты службы занятости предоставят консультации по вопросам профессионального обучения, оказания финансовой поддержки в виде безвозмездной субсидии для организации предпринимательской деятельности;
- представители профсоюзов проинформируют о защите прав трудящихся;
- работники налоговых органов расскажут о преимуществах самостоятельной занятости.
Место проведения: учреждение образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», ул. Иванова, 42, г. Сморгонь, Гродненская обл.
Время проведения: с 10.00 до 13.00.
Приглашаем безработных и не занятых в экономике граждан, желающих трудоустроиться!
Телефоны для справок: 3-21-25; 2-18-11.
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25 апреля в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома...
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