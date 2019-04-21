25 апреля в Сморгони пройдет ярмарка вакансий

Источник материала: Светлы шлях

25 апреля в рамках общереспубликанского мероприятия «Единый день занятости» управлением по труду, занятости и социальной защите Сморгонского райисполкома проводится ярмарка вакансий с участием организаций, расположенных на территории Сморгонского района.

Посетители будут иметь возможность непосредственно пообщаться с нанимателем: получить информацию о предприятии, имеющихся вакансиях, условиях работы и оплаты труда.

Кроме того:

- специалисты службы занятости предоставят консультации по вопросам профессионального обучения, оказания финансовой поддержки в виде безвозмездной субсидии для организации предпринимательской деятельности;

- представители профсоюзов проинформируют о защите прав трудящихся;

- работники налоговых органов расскажут о преимуществах самостоятельной занятости.

Место проведения: учреждение образования «Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей», ул. Иванова, 42, г. Сморгонь, Гродненская обл.

Время проведения: с 10.00 до 13.00.

Приглашаем безработных и не занятых в экономике граждан, желающих трудоустроиться!

Телефоны для справок: 3-21-25; 2-18-11.