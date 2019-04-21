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Пенсии по возрасту повысятся с 1 мая примерно на 6% — Минтруда

22.04.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пенсии по возрасту повысятся с 1 мая примерно на 6% — Минтруда

Предложение о повышении пенсий по возрасту с 1 мая этого года предполагает рост примерно на 6%. Об этом заявила в эфире телеканала ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

«Как у министерства, у нас многовекторное направление работы. Прежде всего это уровень заработной платы, достойные рабочие места. Второе направление — люди пожилого возраста: уровень их жизни и др.», — сказала Ирина Костевич.

По ее словам, министерством подготовлены конкретные предложения о повышении пенсий с 1 мая текущего года. «В среднем, наше предложение — повышение на Br25. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», — отметила министр. Что касается возможности еще одного повышения пенсий в течение года, она добавила, что все зависит от роста заработной платы. «Если это целевой сценарий развития, то, конечно, мы сделаем еще один шаг», — заключила Ирина Костевич.

БЕЛТА

 
 
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