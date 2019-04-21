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Услышали приказ президента: Минтруда анонсирует рост пенсий

22.04.2019 10:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусским пенсионерам обещают «накинуть» средней пенсии около 25 рублей. Так в Министерстве труда и социальной защиты отреагировали на недавнее выступление президента.

Как рассказала в интервью телеканалу ОНТ министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, в ведомстве услышали посыл той части президентского послания, которая касалась зарплат и пенсий, последние будут повышены уже в следующем месяце.

«В среднем, наше предложение - повышение на 25 рублей. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», - отметила министр, добавив, что в этом году не исключается еще одно повышение пенсий в том случае, если будут расти зарплаты.

Ирина Костевич также отметила, что ведомство будет работать в направлении создания рабочих мест и обеспечении достойного уровня заработной платы.

Напомним, что во время своего послания парламенту и народу 19 апреля Александр Лукашенко коснулся темы обеспечения населения нормальными зарплатами и пенсиями, а также потребовал удерживать инфляцию и контролировать цены.

4 января Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала о планах по повышению размера пенсий и зарплат на 2019 год. Министр также не исключила, что в 2019 году наконец повысят пособие по безработице.

Отметим, что, несмотря на рекордный рост  пенсий в прошлом году, властям не удалось достичь планов по их росту до 40% от средней по стране заработной плате.

 
 
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Белорусским пенсионерам обещают «накинуть» средней пенсии около 25 рублей. Так в Министерстве труда и социальной защиты отреагировали на недавнее выступление...
 
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