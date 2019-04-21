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Услышали приказ президента: Минтруда анонсирует рост пенсий
22.04.2019 10:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусским пенсионерам обещают «накинуть» средней пенсии около 25 рублей. Так в Министерстве труда и социальной защиты отреагировали на недавнее выступление президента.
Как рассказала в интервью телеканалу
«В среднем, наше предложение - повышение на 25 рублей. Это чуть больше 6%. Я говорю про пенсии по возрасту», - отметила министр, добавив, что в этом году не исключается еще одно повышение пенсий в том случае, если будут расти зарплаты.
Ирина Костевич также отметила, что ведомство будет работать в направлении создания рабочих мест и обеспечении достойного уровня заработной платы.
Напомним, что во время своего послания парламенту и народу 19 апреля Александр Лукашенко
4 января Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
Отметим, что, несмотря на
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Белорусским пенсионерам обещают «накинуть» средней пенсии около 25 рублей. Так в Министерстве труда и социальной защиты отреагировали на недавнее выступление...
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