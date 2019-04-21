В Борисове «Почетных доноров» стало больше

Источник материала: Единство

А о донорах, сдающих кровь для благого дела, вспоминают редко. И зря, потому что в Борисове таких людей немало.

На станции переливания крови Борисовской ЦРБ в торжественной обстановке прошло награждение нагрудным знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» тринадцати доноров, сдавших кровь 40 раз и более и плазму – 80 раз и более.

Заведующий станцией А.С. Герасименок вручил донорам награды и памятные подарки тринадцати донорам, выразив при этом им огромную благодарность за вклад в сохранение жизни и здоровье людей.

В 2019 году уже 42 борисовских донора отмечены почетным знаком отличия.