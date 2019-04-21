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В Борисове «Почетных доноров» стало больше

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 А о донорах, сдающих кровь для благого дела, вспоминают редко. И зря, потому что в Борисове таких людей немало.
На станции переливания крови Борисовской ЦРБ в торжественной обстановке прошло награждение нагрудным знаком отличия «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь» тринадцати доноров, сдавших кровь 40 раз и более и плазму – 80 раз и более.
Заведующий станцией А.С. Герасименок вручил донорам награды и памятные подарки тринадцати донорам, выразив при этом им огромную благодарность за вклад в сохранение жизни и здоровье людей.
В 2019 году уже 42 борисовских донора отмечены почетным знаком отличия.

 
 
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Как сообщает группа "Привет, Борисов!" в телеграм, фраза «Те, кто спасает жизни» обычно применима к медикам и спасателям.
 
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