Главный принцип воспитания – любовь и уважение

Источник материала: Единство

– С Сашей мы вместе уже 13 лет, а познакомили нас общие друзья. Подруга рассказала мне, что у нее есть знакомый парень, который мне точно понравится и подойдет, потому что мы с ним очень похожи, – все так и случилось. Саша красиво ухаживал, постоянно приезжал из города ко мне в деревню даже ненадолго, чтобы увидеться. Однажды у него сломался автомобиль, но он так не хотел пропускать свидание, что прошел половину пути пешком. Этим поступком он покорил меня и убедил в серьезности своих намерений. Счастливая семейная жизнь доказывает, что я не ошиблась. Я никогда не встречала человека, который настолько меня понимает и умеет поддержать, как он. В браке с Сашей я поняла, что значит встретить родную

душу.

Мы оба из многодетных семей – у моих родителей пять детей, у мужа в семье – трое, поэтому решение иметь большую семью было для нас логичным и обоюдным. Старшему ребенку – сыну Артуру – уже 10 лет, он учится в ГУО «Средняя школа №11 г. Борисова», а также в музыкальной школе по классу баяна. Артур мой главный помощник – всегда убирает детские игрушки, ходит в магазин и играет с сестричкой, пока я укладываю трехмесячную малышку Софию. Он очень спокойный и не по годам рассудительный парень, любит во всем порядок и точность. В будущем хочет стать милиционером, думаю, эта профессия для него подходит. Любимое занятие Эльвиры, которой сейчас 2,5 года, – петь песни, что у нее на самом деле здорово получается. Музыкальные способности передались ей от моей свекрови Оксаны Анатольевны, которая работает в детском саду и принимает активное участие во всех детских праздниках.

Главный принцип воспитания для нас – это любовь к детям, уважение их интересов и понимание того, что у каждого свой характер, с которым надо считаться.

Большая семья – это большая радость, хотя, конечно, без сложностей не обходится. Мне очень повезло с близкими людьми: кроме мужа, я благодарна своей маме, бабушке Зине и сестре Марине, которые всегда готовы меня подменить или взять погостить детей, свекровь тоже очень помогает.

Всем мамам хочу пожелать теплых и доверительных отношений и много детей. Это основа крепкой и счастливой

семьи.