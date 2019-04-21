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Наводим порядок вместе

22.04.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Апрель — традиционно месяц наведения порядка. Именно на это время выпадают всевозможные экологические акции: «Чистый лес», «Чистый водоём», «Неделя леса» и многие другие.
20 апреля жители нашего района участвовали в республиканском субботнике.

Наводим порядок вместе

Трудятся на добровольной основе в этот день на рабочих местах или принимают участие в благоустройстве и приведении в надлежащее состояние территорий населённых пунктов, историко-культурных ценностей, воинских захоронений, памятных мест и другого.
Определённая работа по наведению порядка уже сделана.
Ранняя весна тому поспособствовала.
Однако многое ещё предстоит осуществить.
Заработанные в ходе субботника средства будут направлены на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населённых пунктов, а также ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времён Великой Отечественной войны, подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы.

Денежные средства, заработанные на субботнике, перечисляются на расчётный счёт Чашникского районного исполнительного комитета BY61AKBB36419030020672200000 в ЦБУ №222 филиала №215 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Чашники, БИК AKBBBY21215, УНП 300008503, назначение платежа: денежные средства за республиканский субботник с последующим перечислением на счёт Витебского областного исполнительного комитета.

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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Апрель — традиционно месяц наведения порядка. Именно на это время выпадают всевозможные экологические акции: «Чистый лес», «Чистый водоём», «Неделя леса»
 
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