Какой транспорт в Минске ездит по самому короткому маршруту, а какой - чаще всего

Источник материала: Tut.by

Аналитики Яндекса изучили общественный транспорт Минска и выбрали самые длинные и короткие маршруты столицы, а также рассказали, какой транспорт ходит чаще всего.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выяснилось, что самый короткий маршрут у автобуса № 72д. От метро «Могилёвская» до электродепо с таким же названием он проезжает 1,8 километра. Правда, в обратную сторону он идёт другим путём, уже три километра.

Самый протяжённый маршрут у автобуса № 300э — он едет от центрального автовокзала до аэропорта 45,7 километра.

Второй по протяженности — автобус № 148С «Ландера — ДС «Шабаны». В одну сторону он проезжает 24,4 километра, в обратную — 23,8 километра. У троллейбусов самый длинный маршрут — № 34, из Зеленого Луга-3 до Ангарской-4 (21,2 километра).









Что касается интервалов движения, то в будни чаще всего ходит автобус № 42 — в среднем через каждые шесть минут. На втором месте троллейбус № 27 и трамвай № 6 с интервалом в 6,1 минуты. На третьем месте троллейбус № 6 — 6,5 минуты. В часы пик (с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00) лидируют троллейбус № 27 и автобус № 42 — их интервал движения сокращается до 4,6 минуты.



Изображения: Яндекс

В выходные ситуация другая. Чаще всего ходит трамвай № 6 — через 7,7 минуты. За ним следует троллейбус № 6 с интервалом в 8,1 минуты. На третьем месте — автобус № 130, который в рейтинге для будней не вошёл даже в десятку. Средний интервал движения этого автобуса в выходные дни — 8,2 минуты.

Всего в Минске работает больше 200 автобусов, около 60 троллейбусов и 8 трамваев. В исследовании не учитывались данные о движении маршруток, так как они пока не доступны в Яндекс.Транспорте.

Для аналитики использовали данные мобильного приложения Яндекс. Транспорт, запущенного в Минске чуть больше года назад. С его помощью можно следить за перемещением транспорта в реальном времени.