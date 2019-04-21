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Порывистый ветер и до +21°С ожидается в Беларуси 23 апреля

22.04.2019 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Порывистый ветер и до +21°С ожидается в Беларуси 23 апреля
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 23 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем по западу с порывами до 14 м/с, местами - 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, местами - от нуля до плюс 1. Днем будет 16-21 градус тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер, без осадков и до 21 градуса тепла ожидается в Беларуси 23 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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