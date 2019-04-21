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Лето посреди весны. Какой будет погода на неделе

22.04.2019 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе ожидается теплая погода. В некоторых регионах страны температура поднимется до +24°С. Настоящее лето в середине весны. Синоптики прогнозируют порывистый ветер в течение всей недели, а в выходные в отдельных районах прогремят грозы. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды. Синоптики предупреждают, что из-за сухой и теплой погоды на большей части территории установится высокий класс пожароопасности.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Во вторник, 23 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2.+8°С, местами 0.+1°С, максимальная днем +16.+21°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В среду, 24 апреля, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью умеренный, днем порывистый, в Брестской и Гродненской областях местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +2.+8°С, в отдельных районах -1.+1°С, днем +16.+21°С.

В четверг, 25 апреля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +3.+10°С, днем +18.+24°С.

В пятницу, 26 апреля, и в выходные сохранится теплая погода. Фон атмосферного давления понизится и местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

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На этой неделе ожидается теплая погода. В некоторых регионах страны температура поднимется до +24°С. Настоящее лето в середине весны. Синоптики прогнозируют...
 
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