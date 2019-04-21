«Чтобы за руку отвести депутатов в Совмин». Родные осужденных за наркотики снова пришли в парламент

Источник материала: Tut.by

В понедельник, 22 апреля, родные осужденных по 328 «наркотической» статье УК снова пришли к зданию парламента. Люди хотят встретиться с депутатами, чтобы «за руку отвести их в Совет министров» и узнать, когда внесут изменения в уголовный кодекс.





У Палаты представителей собралось более 30 человек. Они обсуждают вопрос, который во время послания задал президенту депутат Василий Чекан.

— Кто делегировал Чекана задать такой вопрос? Вопрос сам по себе провокационный и на данный момент не нужен был, — считает Татьяна Каневская, сын которой осужден по «наркотической» статье. — Если задаешь такой вопрос, нужно вести какую-то дискуссию с президентом. (…) Почему, если президент сказал нет, дальше не было диалога с президентом. Почему депутат не настаивал: «Понимаете, Александр Григорьевич, огромное количество несовершеннолетних…» Но он получил ответ и ушел.

Напомним. во время послания народу и парламенту Лукашенко спросили, считает ли он целесообразным применять амнистию к осужденным по ст. 328 УК РБ.





— За наркотики никакой амнистии не будет, — заявил президент. — Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики. И то исключительно в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря принимали жестокие решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться.

По словам Татьяны, в пятницу, после обращения президента, она общалась с этим же депутатом по поводу того, что с законопроектом, предусматривающим послабления по 328 статье. по его данным, говорят женщины, документ пока на согласовании.





— Я попросила уточнить, когда состоится согласование, на что Совмин дал депутату очень интересный ответ: «Пусть они делают запрос, и мы им ответим», — продолжает Татьяна Каневская. — Сегодня наша задача взять депутатов за руку, отвести их в Совет министров (Совмин находится в том же здании, что и парламент — Прим. Ред.) и заставить при нас получить ответ, где законопроект, почему он не пошел согласование?

Уже в здании парламента родственники зачитали обращение, которое принесли с собой. В нем они указали, что за последние 20 лет методы наркоконтроля ужесточались 5 раз, но к улучшению ситуации это не привело.





— В обращении мы объясняем, почему снижение нижнего предела наказания по второй и третьей части 328 статьи не отразится на криминогенной ситуации в стране, — говорит Лиана Шуба, сын которой осуждён по «наркотической» статье. — Нам говорят, волна наркоугрозы не сбита. Мы говорим, что снижение сроков позволит суду дифференцированно наказывать за содеянное. Чтобы наказание соответствовало степени содеянного. На работе наркоконтроля это никак не отразиться.

Родные росужденных хотели встретиться с депутатом Чеканом, но его на месте не оказалось. К собравшимся вышел Виктор Сазон, завотделом по работе с обращениями граждан и юрлиц секретариата Палаты представителей. По его словам, с 22 по 26 апреля депутаты работают в округах. Он дал родным свои контактные данные и посоветовал перед следующей поездкой предварительно позвонить.

Подписавшие обращение собираются пойти в Совмин.

Напомним, 27 апреля 2018 года в Калинковичах и Пуховичском районе десять родных осужденных по статье 328 УК РБ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) объявили голодовку. Основных требований у них было три: встретиться с президентом, создать комиссию, которая бы занялась пересмотром дел по статье 328, смягчить статью 328 УК. Вечером того же дня женщин, которые находились в Калинковичах, навестили представители местной власти и пригласили 2 мая в Администрацию президента. Тогда же Совет министров направил в парламент законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса. В статье «Оборот наркотиков и психотропов» планировалось снизить границы по срокам . Но это должно было касаться только тех частей статьи, которые связаны со сбытом. Если сейчас за оборот с целью сбыта грозит от 5 до 8 лет, то планировалось установить пределы от 3 до 8. За это же преступление, совершенное группой лиц, в крупном размере или ранее уже судимым за наркотики, теперь наказывают лишением свободы на срок от 8 до 15 лет. Но планку предлагали снизить: от 6 до 15 лет. В то же время за оборот без цели сбыта (фактически потребителям) наказание менять не планировали. Сейчас за это грозит от ограничения свободы на срок до 5 лет и вплоть до лишения свободы сроком от 2 до 5 лет. Изменения в УК были приняты в первом чтении, однако 19 декабря 2018 года во время второго чтения в парламенте стало известно, что из законопроекта исключили новеллы по наркотической статье. «По законопроекту остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов, касающихся снижения нижнего предела санкций частей 2 и 3 по статье 328 Уголовного кодекса. Также в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», — сообщил депутат Василий Чекан. Он добавил, что вопрос по изменениям в статье 328 УК «требует дополнительного времени для глубокой проработки». Эти нормы изъяты для согласования позиций, они будут рассмотрены позже в рамках другого законопроекта. «Сроки назвать пока трудно», — признал спикер парламента Владимир Андрейченко. Известно, что против послаблений выступали МВД и Верховный суд. 2 апреля 2019 года около 30 человек пришли к Дому правительства , чтобы узнать о сроках рассмотрения депутатами изменений в антинаркотическую статью. Тогда стало известно, что Совмин не согласовал предложения об изменениях в ст. 328 из-за позиции МВД.