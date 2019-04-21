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«Чтобы за руку отвести депутатов в Совмин». Родные осужденных за наркотики снова пришли в парламент
22.04.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 22 апреля, родные осужденных по 328 «наркотической» статье УК снова пришли к зданию парламента. Люди хотят встретиться с депутатами, чтобы «за руку отвести их в Совет министров» и узнать, когда внесут изменения в уголовный кодекс.
У Палаты представителей собралось более 30 человек. Они обсуждают вопрос, который во время послания задал президенту депутат Василий Чекан.
— Кто делегировал Чекана задать такой вопрос? Вопрос сам по себе провокационный и на данный момент не нужен был, — считает Татьяна Каневская, сын которой осужден по «наркотической» статье. — Если задаешь такой вопрос, нужно вести какую-то дискуссию с президентом. (…) Почему, если президент сказал нет, дальше не было диалога с президентом. Почему депутат не настаивал: «Понимаете, Александр Григорьевич, огромное количество несовершеннолетних…» Но он получил ответ и ушел.
Напомним. во время послания народу и парламенту Лукашенко спросили, считает ли он целесообразным применять амнистию к осужденным по ст. 328 УК РБ.
— За наркотики никакой амнистии не будет, — заявил президент. — Если только посмотрим на какие-то персоналии, которые не распространяли, не производили, а употребляли где-то наркотики. И то исключительно в персональном виде. А так — никогда в жизни. Мы не зря принимали жестокие решения, в том числе и законы, чтобы от них отступиться.
По словам Татьяны, в пятницу, после обращения президента, она общалась с этим же депутатом по поводу того, что с законопроектом, предусматривающим послабления по 328 статье. по его данным, говорят женщины, документ пока на согласовании.
— Я попросила уточнить, когда состоится согласование, на что Совмин дал депутату очень интересный ответ: «Пусть они делают запрос, и мы им ответим», — продолжает Татьяна Каневская. — Сегодня наша задача взять депутатов за руку, отвести их в Совет министров (Совмин находится в том же здании, что и парламент — Прим. Ред.) и заставить при нас получить ответ, где законопроект, почему он не пошел согласование?
Уже в здании парламента родственники зачитали обращение, которое принесли с собой. В нем они указали, что за последние 20 лет методы наркоконтроля ужесточались 5 раз, но к улучшению ситуации это не привело.
— В обращении мы объясняем, почему снижение нижнего предела наказания по второй и третьей части 328 статьи не отразится на криминогенной ситуации в стране, — говорит Лиана Шуба, сын которой осуждён по «наркотической» статье. — Нам говорят, волна наркоугрозы не сбита. Мы говорим, что снижение сроков позволит суду дифференцированно наказывать за содеянное. Чтобы наказание соответствовало степени содеянного. На работе наркоконтроля это никак не отразиться.
Родные росужденных хотели встретиться с депутатом Чеканом, но его на месте не оказалось. К собравшимся вышел Виктор Сазон, завотделом по работе с обращениями граждан и юрлиц секретариата Палаты представителей. По его словам, с 22 по 26 апреля депутаты работают в округах. Он дал родным свои контактные данные и посоветовал перед следующей поездкой предварительно позвонить.
Подписавшие обращение собираются пойти в Совмин.
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В понедельник, 22 апреля, родные осужденных по 328 «наркотической» статье УК снова пришли к зданию парламента. Люди хотят встретиться с депутатами, чтобы «за руку...
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