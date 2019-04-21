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На сотрудника стеклозавода «Неман» завели дело из-за невыгодной сделки. Ущерб - 140 тысяч рублей

22.04.2019 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возбуждено уголовно дело в отношении начальника структурного подразделения завода «Неман». По версии следствия, он заключил невыгодную сделку в 2016-м году. Об этом пишет пресс-служба Комитета госконтроля.

Уголовное дело возбудили после проверки, которую проводили финансовая милиция из Лиды и КГК по Гродненской области.

Оказалось, в 2016 году начальник подразделения «Немана» заключил договор с фирмой, зарегистрированной в Польше, на поставку стекловаты по ценам ниже плановой себестоимости. При этом не согласовал сделку с экономическим советом предприятия.

«В соответствии с этим договором с июля 2016 года по май 2017 года стеклозавод „Неман“ поставлял польскому субъекту хозяйствования продукцию по заниженной цене. Как результат, предприятию причинен ущерб в размере более 140 тысяч рублей», — рассказали в КГК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Согласно санкции статьи, за это грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, это не первый скандал на заводе, связанный с поставкой стекловаты. Летом прошлого года милиция задержала лично директора «Немана» и начальника одного из управлений предприятия. По версии следствия, они получали взятки «за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору».

 
 
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