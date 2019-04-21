Приходите на «Ньютон-квиз» и получите заряд положительных эмоций на всю рабочую неделю!

Источник материала: Полесская правда

Все большую популярность во многих странах набирает новый формат развлечения и, одновременно, развивающего досуга. Это интеллектуальные игры, или, как их еще называют, паб-квизы. Одна из таких игр с недавнего времени проходит и в Пинске. Ее участники – люди разных возрастов и профессий, которые интересно проводят свое свободное время. Что же такое «Ньютон-квиз» и в чем его изюминка?



Организаторы игры «Ньютон-квиз» в Пинске – Андрей Левкович и Сергей Свидерский. Молодые люди родом из Березы и начинали развивать интеллектуальные игры в своем родном городе, столкнувшись с большой нехваткой качественного досуга. И хоть поначалу было непросто, все же на первую игру им удалось собрать 6 команд. А дальше сработало «сарафанное радио». Постепенно ребята стали популяризировать игры и в соседних городах – Дрогичине, Пружанах, Ивацевичах, став, по сути, одними из первых в Беларуси, кто организовывает квизы в городах с населением меньше 30 тысяч человек. До определенного момента это было хобби, ведь у ребят есть основная работа (Сергей – инженер-проектировщик, Андрей – индивидуальный предприниматель). Но теперь, по словам парней, квизы уже стали неотъемлемой частью жизни, так как подготовка, организация и проведение игр занимает достаточно много времени в их графике.

Над тем, чтобы организовать квиз в Пинске, Сергей и Андрей думали давно, несмотря на то, что здесь уже проводились интеллектуальные игры «Мозгобойни».

Это наш первый опыт организации игр в большом городе и в условиях конкуренции. К слову, есть человек, о котором нельзя не упомянуть, если мы говорим о том, что нас привлекло организовывать квиз в Пинске. Это Александр Бучик. Мы считаем его первым, кто стоял у истоков квиз-движения в Пинске. Благодаря проделанной им большой работе у нас есть сейчас многие игроки и команды. К сожалению, совсем недавно этого талантливого человека не стало. И это огромная потеря для Пинска», – рассказывают ребята.







Правила «Ньютон-Квиз» довольно просты.

Необходимо лишь собрать команду единомышленников – тех людей, с которыми вам приятно отдыхать и проводить время, зарегистрироваться и прийти на игру.

Каждой команде отводится отдельный столик.

Ведущий озвучивает вопросы, которые дублируются на больших экранах.

Команды обсуждают задания за столом и записывают в специальный бланк ответы.

После каждого тура бланки собираются, проверяются, и подсчитываются баллы.

Итоги заносятся в сводную таблицу для выявления призовой тройки в этот вечер.

Призы победители получают символические.

Также в зависимости от занятого в игре места команда получает баллы, они суммируются, в конце сезона организаторы подводят итоги и лучшей команде вручают кубок.







«Это придумано, чтобы добавить в игру больше соревновательного момента, но является вовсе не первоочередным. Ведь самый главный приз, который достается всем без исключения участникам, – сплоченность, драйв, живое общение и отличное настроение! Всех участ-ников игры снимает профессиональный фотограф, так что на память остаются эмоциональные снимки с игры», – поясняет Андрей.





Зачастую бытует стереотип, что на игре необходим очень высокий уровень знаний. Но на самом деле все вопросы подбираются так, чтобы на них можно было ответить логически, без знания определенных фактов. Задания затрагивают очень разные направления – музыка, кино, литература, культура, история, наука, современные технологии, необычные новости, которые у всех на слуху, и многое другое. В командах играют учителя, врачи, юристы, инженеры, журналисты, индивидуальные предприниматели, таможенники, строители, водители, пограничники, милиционеры, продавцы, парикмахеры, домохозяйки… Интересно на квизе всем – и подросткам, и молодежи, и людям среднего и старшего возраста, ведь игра прекрасно расширяет кругозор и развивает эрудицию.







«На квизы нужно идти как в кино, театр, на концерт или спортивное мероприятие – то есть относиться к игре, в первую очередь, как к хорошему времяпровождению. Тем более, всегда интересно открывать для себя что-то новое. Сколько слов благодарности мы слышали от людей, которые к нам присоединились, после их первой игры! Благодаря играм, кстати, у нас уже создалось две семьи! Ребята познакомились на играх, поженились, у них родились дети. Уже только ради этого мы не зря начали работать», – рассказывает Андрей Левкович.







Что касается атмосферы, то игры в Пинске всегда проходят на одном дыхании. Участники приходят расслабиться и отдохнуть, обмениваются позитивными эмоциями и энергетикой. Организаторы подчеркивают:

«Обратная связь для нас очень важна. Наш основной принцип, которому мы стараемся следовать, – чтобы человек, который пришел к нам и заплатил символическую небольшую сумму за игру, уходя, чувствовал, что получил в итоге больше, чем на то рассчитывал. Потому мы очень внимательно относимся к отзывам и стараемся, чтобы всем было комфортно. Темы подбираем ориентируясь на нашу публику – например, вопросы про Беларусь, делаем туры на белорусском языке. Индивидуальный подход всегда вызывает позитивный отклик у игроков».

Не бойтесь экспериментировать – приходите на «Ньютон-квиз». И получите заряд положительных эмоций на всю рабочую неделю! Следить за расписанием игр и зарегистрироваться можно в группе «Вконтакте» Ньютон Квиз Пинск.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото Сергея СВИДЕРСКОГО.



















