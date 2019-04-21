|
В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
22.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Дубойском парке все буквально дышит обновлением: раздаются звонкие трели пернатых, порхают бабочки, на деревьях зазеленели нежные листочки, радуют глаз белые, желтые, фиолетовые первоцветы, которыми буквально усыпаны тропинки парка…
Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж из уникального старинного парка в деревне Дубое и насладиться красотой полесской природы.
Фото Натальи МИЛЕВСКОЙ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)