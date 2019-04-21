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В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением

22.04.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
Наступили теплые, солнечные дни и весна по-настоящему вступила в свои права. Особенно ярко ее приход ощущается за городом, на природе.

В Дубойском парке все буквально дышит обновлением: раздаются звонкие трели пернатых, порхают бабочки, на деревьях зазеленели нежные листочки, радуют глаз белые, желтые, фиолетовые первоцветы, которыми буквально усыпаны тропинки парка…

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж из уникального старинного парка в деревне Дубое и насладиться красотой полесской природы.

Фото Натальи МИЛЕВСКОЙ.

В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением
 В старинном Дубойском парке всё буквально дышит обновлением

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