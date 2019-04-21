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«Белавиа» будет летать в Шереметьево, откуда отправляются в Америку и Азию. Цены ниже, чем на поезд

22.04.2019 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 22 апреля «Белавиа» запускает рейсы в аэропорт Шереметьево в Москве. Теперь каждый день из Минска в российскую столицу и обратно авиакомпания будет выполнять по 10 рейсов. Шереметьево — единственный аэропорт России, который обслуживает регулярные трансатлантические рейсы и находится в 30 км от города.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прямые рейсы в Шереметьево «Белавиа» будет совершать ежедневно два раза в день: утром (прилет в Москву в 9:50 мск, вылет в Минск в 10:35) и вечером (прилет в Москву в19:30, вылет в Минск в 20:20). «Белавиа» будет выполнять полеты на самолетах Embraer E-195 с компоновкой 107 кресел: 11 мест в бизнес-классе и 96 — в эконом. В аэропорту Шереметьево пассажиры будут обслуживаться в Терминале F при прибытии и в Терминале D при отправлении, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Цена на билет из Минска и обратно — примерно 197 рублей.

Через Шереметьево удобно летать транзитом в города Китая и стран Юго-Восточной Азии. Сегодня это единственный европейский аэропорт, обслуживающий восемь ведущих китайских авиакомпаний, и крупнейший трансферный узел, соединяющий Европу с азиатским регионом. Кроме того, отсюда вылетают самолеты в Америку. По статистике аэропорта, как сообщает сайт «Белавиа», большинство трансферных пассажиров из Минска совершает в Шереметьево пересадку на рейсы в Нью-Йорк, Екатеринбург, Шанхай, Пекин и Гуанчжоу.

Кроме Шереметьево «Белавиа» летает в московский аэропорт Домодедово — цена на билеты примерно такая же. Российские перевозчики — Utair и «Аэрофлот» — при перелетах из Минсква в Москву предлагают похожие цены. Сэкономить можно при перелете в аэропорт «Жуковский», туда из Минска летает только «Белавиа». Билет стоит 174 рубля (цены на перелет указаны на билет туда-обратно, мы смотрели цены на покупку билетов за месяц до вылета). Но из этого аэропорта дорога до первой станции метро занимает около 50 минут.

Перелет в российскую столицу сегодня стоит дешевле купейного билета на поезд. Цена на поезд из Минска в Москву — примерно 162 рубля в плацкарте, 264 рубля в купе (цена указана на билет туда обратно). Время в пути — от восьми с половиной до десяти часов. Дорога на самолете занимает всего час и двадцать минут.

Самым дешевым вариантом, как добраться до Москвы на общественном транспорте, — автобус — около 86 рублей в обе стороны. Дорога займет от десяти до 11,5 часов.

 
Теги: Минск
 
 
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