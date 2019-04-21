Уже не горит и не дымит. Пугавший людей факел на заводе «Полимир» работает в нормальном режиме

Источник материала: Tut.by

Факел на химзаводе «Полимир» в Новополоцке перестал дымить : работы по восстановлению цеха № 104 производства «Полиэтилен» подходят к концу, сообщает «Вестник Нафтана».



Так сейчас выглядят два факела завода «Полимир» — цеха производства «Полиэтилен» уже работают в нормальном режиме. Фото: «Вестник «Нафтана»

Сейчас в 104-м цехе завершают комплексное опробование оборудования. Ожидается, что цех полностью введут в эксплуатацию в мае.

Напомним, с 15 марта на химзаводе вводят в строй цех № 104 производства «Полиэтилен». При этом из факельной системы шел густой черный дым, наблюдалось открытое пламя. Многие жители Полоцка и Новополоцка жаловались , что в городах-соседях нечем дышать, а вид факела выглядит пугающе.

На предприятии уверяли: ничего опасного для экологии нет.



Так факелы на заводе выглядели 5 апреля 2019 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY