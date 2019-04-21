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Уже не горит и не дымит. Пугавший людей факел на заводе «Полимир» работает в нормальном режиме
22.04.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Факел на химзаводе «Полимир» в Новополоцке перестал
Сейчас в 104-м цехе завершают комплексное опробование оборудования. Ожидается, что цех полностью введут в эксплуатацию в мае.
Напомним, с 15 марта на химзаводе вводят в строй цех № 104 производства «Полиэтилен». При этом из факельной системы шел густой черный дым, наблюдалось открытое пламя. Многие жители Полоцка и Новополоцка
На предприятии уверяли: ничего опасного для экологии нет.
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Факел на химзаводе «Полимир» в Новополоцке перестал дымить: работы по восстановлению цеха № 104 производства «Полиэтилен» подходят к концу, сообщает «Вестник...
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