ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уже не горит и не дымит. Пугавший людей факел на заводе «Полимир» работает в нормальном режиме

22.04.2019 13:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Факел на химзаводе «Полимир» в Новополоцке перестал дымить: работы по восстановлению цеха № 104 производства «Полиэтилен» подходят к концу, сообщает «Вестник Нафтана».


Так сейчас выглядят два факела завода «Полимир» — цеха производства «Полиэтилен» уже работают в нормальном режиме. Фото: «Вестник «Нафтана»

Сейчас в 104-м цехе завершают комплексное опробование оборудования. Ожидается, что цех полностью введут в эксплуатацию в мае.

Напомним, с 15 марта на химзаводе вводят в строй цех № 104 производства «Полиэтилен». При этом из факельной системы шел густой черный дым, наблюдалось открытое пламя. Многие жители Полоцка и Новополоцка жаловались, что в городах-соседях нечем дышать, а вид факела выглядит пугающе.

На предприятии уверяли: ничего опасного для экологии нет.


Так факелы на заводе выглядели 5 апреля 2019 года. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Факел на химзаводе «Полимир» в Новополоцке перестал дымить: работы по восстановлению цеха № 104 производства «Полиэтилен» подходят к концу, сообщает «Вестник...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» будет летать в Шереметьево, откуда отправляются в Америку и Азию. Цены ниже, чем на поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика