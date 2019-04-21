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«Думали, каска, оказалось - череп». Под Могилевом нашли останки 23 красноармейцев
22.04.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Целую неделю возле деревни Гаи идет масштабная поисковая экспедиция,
Немецкие пилоты сделали снимки этих мест, эти материалы выкупили белорусские поисковики. По фотографиям определили точное место боев и начали поиски.
В экспедиции участвовал 52-й специализированный батальон Министерства обороны, поисковики историко-патриотического клуба, а также курсанты института МВД. Для курсантов это первый подобный опыт.
— Мы начали копать. Наткнулись на какой-то предмет, сразу подумали, что это каска. Но, когда позвали уже того, кто разбирается в этом, нам сказали, что это череп человека, — говорит курсант Максим Куранков.
Также поисковикам удалось отыскать винтовки, части пулемета, элементы военного снаряжения, каски, котелки, противогазы, фляги и личные вещи солдат. При останках обнаружены три посмертных медальона, но данные об их обладателях не сохранились.
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Поисковая экспедиция возле деревни Гаи длилась целую неделю.
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