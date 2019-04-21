«Думали, каска, оказалось - череп». Под Могилевом нашли останки 23 красноармейцев

Источник материала: Tut.by

Целую неделю возле деревни Гаи идет масштабная поисковая экспедиция, сообщает ОНТ. Тут обнаружены останки 23 красноармейцев. В июле 1941-го батальон милиции под командованием капитана Владимирова держал здесь оборону города, но не выстоял против врага.

Немецкие пилоты сделали снимки этих мест, эти материалы выкупили белорусские поисковики. По фотографиям определили точное место боев и начали поиски.

В экспедиции участвовал 52-й специализированный батальон Министерства обороны, поисковики историко-патриотического клуба, а также курсанты института МВД. Для курсантов это первый подобный опыт.

— Мы начали копать. Наткнулись на какой-то предмет, сразу подумали, что это каска. Но, когда позвали уже того, кто разбирается в этом, нам сказали, что это череп человека, — говорит курсант Максим Куранков.

Также поисковикам удалось отыскать винтовки, части пулемета, элементы военного снаряжения, каски, котелки, противогазы, фляги и личные вещи солдат. При останках обнаружены три посмертных медальона, но данные об их обладателях не сохранились.

По данным УВД Могоблисполкома, найденные боеприпасы передали на уничтожение саперам. Раскопки продолжатся.