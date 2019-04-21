Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

На своей малой родине приняли участие в субботнике председатель правления нацбанка Павел Каллаур, его заместитель Пётр Маманович, начальник областного управления Иван Пацовский. На бетонировании силосно-сенажной траншеи КУПП «Маньковичи» работали также председатель Столинского райисполкоме Григорий Протосовицкий, директор предприятия Алексей Микулич, начальник ПМК-24 Ярослав Савич.
На стадионе в горпарке в разборке старых трибун принял участие депутат Палаты представителей Национального Собрания Александр Боболович.
Сотрудники Столинского райисполкома занимаются благоустройством клумб.
Работы по ремонту железнодорожного переезда на подъездных путях к Горынскому КСМ на улице Коммунистической.
Работники культуры наводят порядок на закрепленной территории.
Посадка аллеи семейных деревьев.
Активисты БРСМ трудятся семьями.
Активисты БРСМ на субботнике.
Благоустройство остановок городского транспорта в р. п. Речица.
Благоустройство ул. Ленина в р. п. Речица.
Фото Александра НИКИФОРЕНКО и Людмилы КАСПЕРОВИЧ