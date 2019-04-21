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Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

22.04.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

На своей малой родине приняли участие в субботнике председатель правления нацбанка Павел Каллаур, его заместитель Пётр Маманович, начальник областного управления Иван Пацовский. На бетонировании силосно-сенажной траншеи КУПП «Маньковичи» работали также председатель Столинского райисполкоме Григорий Протосовицкий, директор предприятия Алексей Микулич, начальник ПМК-24 Ярослав Савич.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

На стадионе в горпарке в разборке старых трибун принял участие депутат Палаты представителей Национального Собрания Александр Боболович.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Сотрудники Столинского райисполкома занимаются благоустройством клумб.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Работы по ремонту железнодорожного переезда на подъездных путях к Горынскому КСМ на улице Коммунистической.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Работники культуры наводят порядок на закрепленной территории.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Посадка аллеи семейных деревьев.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Активисты БРСМ трудятся семьями.

 

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Активисты БРСМ на субботнике.


Благоустройство остановок городского транспорта в р. п. Речица.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото
Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Благоустройство ул. Ленина в р. п. Речица.

Как прошел Республиканский субботник на Столинщине в фото

Фото Александра НИКИФОРЕНКО и Людмилы КАСПЕРОВИЧ

 
 
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