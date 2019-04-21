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Школьник помог спасти трех тонувших рыбаков. Потом под лед провалились отец и дед парня

22.04.2019 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новополоцкий школьник Александр Поддубный вместе с дедушкой, отцом и другом семьи спасли трех рыбаков, тонувших на Освейском озере в Верхнедвинском районе. Об этом газете «Новополоцк сегодня» рассказал председатель городской организации ОСВОД Виктор Свиридов.

Александр Поддубный

История произошла в марте этого года. Ученик новополоцкой СШ № 5 Александр Поддубный вместе с отцом, дедушкой и другом семьи ловили рыбу на Освейском озере в Верхнедвинском районе.

Освея — любимое место у многих рыбаков, поэтому в тот день здесь было многолюдно. В какой-то миг Саша услышал, что из-­за острова на середине озера кто-то зовет на помощь. Вместе с дедушкой они тут же бросились в направлении крика.

Путь был относительно неблизкий — идти пришлось минут 15. Когда парень с дедушкой подоспели к месту происшествия, увидели, что в полынье находятся трое рыбаков. Один из них уже полностью погрузился в воду, остальные цеплялись за рыхлую кромку льда.

В отдалении находились и другие любители рыбалки, но никто не торопился к барахтающимся в полынье людям.

С помощью веревки Саша с дедушкой вытащили из воды одного из рыбаков. К этому времени прибежали отец с товарищем — они достали еще двух утопающих.

Однако папа Саши, дедушка и знакомый также оказались в полынье — рыхлый лед не выдержал тяжести взрослых людей. К счастью, им удалось выбраться на берег: мужчины вовремя вспомнили о правилах поведения в экстренной ситуации.

В школе, где учится Саша, о происшествии узнали не сразу: молодой человек об этом сам не распространялся.

— Я сделал то, что должен был сделать, — скромно говорит герой.

 
 
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Новополоцкий школьник Александр Поддубный вместе с дедушкой, отцом и другом семьи спасли трех рыбаков, тонувших на Освейском озере в Верхнедвинском районе.
 
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