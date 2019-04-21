ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельчанину не понравилось, что с ним не поздоровался бывший коллега и он полоснул его ножом по лицу

22.04.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Встреча бывших коллег в одном из гипермаркетов Гомеля закончилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали в УВД.

В преддверии выходных молодая пара пришла в магазин за покупками. В очереди в соседнюю кассу заметили бывшего коллегу. Парень сделал приветственный жест, однако ответной реакции не последовало. Через несколько минут обиженный на такое отношение мужчина решил проучить невежливых знакомых. Подошел к молодому человеку, когда тот складывал покупки в багажник такси, и ударил ножом в лицо.

Поступок мужчины попал в объективы камер видеонаблюдения.

Вскоре нападавший был задержан. Нож нашли в мусорном контейнере. Объяснить свой поступок хулиган не смог, сказал лишь, что его обидели.

Известно, что пострадавший и нападавший — вместе работали несколько лет назад в сфере высоких технологий. Теперь в IT один из них вернется не скоро. В отношении мужчины за злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известно, что пострадавший и нападавший - вместе работали несколько лет назад в сфере высоких технологий. Теперь в IT один из них вернется не скоро. В отношении...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Сморгони прошла акция "Здоровая женщина - здоровая нация"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика