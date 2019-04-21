Гомельчанину не понравилось, что с ним не поздоровался бывший коллега и он полоснул его ножом по лицу

Источник материала: Tut.by

Встреча бывших коллег в одном из гипермаркетов Гомеля закончилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали в УВД.

В преддверии выходных молодая пара пришла в магазин за покупками. В очереди в соседнюю кассу заметили бывшего коллегу. Парень сделал приветственный жест, однако ответной реакции не последовало. Через несколько минут обиженный на такое отношение мужчина решил проучить невежливых знакомых. Подошел к молодому человеку, когда тот складывал покупки в багажник такси, и ударил ножом в лицо.

Поступок мужчины попал в объективы камер видеонаблюдения.

Вскоре нападавший был задержан. Нож нашли в мусорном контейнере. Объяснить свой поступок хулиган не смог, сказал лишь, что его обидели.

Известно, что пострадавший и нападавший — вместе работали несколько лет назад в сфере высоких технологий. Теперь в IT один из них вернется не скоро. В отношении мужчины за злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.