|
Гомельчанину не понравилось, что с ним не поздоровался бывший коллега и он полоснул его ножом по лицу
22.04.2019 14:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Встреча бывших коллег в одном из гипермаркетов Гомеля закончилась поножовщиной. Возбуждено уголовное дело. Подробности рассказали в УВД.
В преддверии выходных молодая пара пришла в магазин за покупками. В очереди в соседнюю кассу заметили бывшего коллегу. Парень сделал приветственный жест, однако ответной реакции не последовало. Через несколько минут обиженный на такое отношение мужчина решил проучить невежливых знакомых. Подошел к молодому человеку, когда тот складывал покупки в багажник такси, и ударил ножом в лицо.
Поступок мужчины попал в объективы камер видеонаблюдения.
Вскоре нападавший был задержан. Нож нашли в мусорном контейнере. Объяснить свой поступок хулиган не смог, сказал лишь, что его обидели.
Известно, что пострадавший и нападавший — вместе работали несколько лет назад в сфере высоких технологий. Теперь в IT один из них вернется не скоро. В отношении мужчины за злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчанину не понравилось, что с ним не поздоровался бывший коллега и он полоснул его ножом по лицу
Известно, что пострадавший и нападавший - вместе работали несколько лет назад в сфере высоких технологий. Теперь в IT один из них вернется не скоро. В отношении...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)