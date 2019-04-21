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Провели межведомственный учебно-методический семинар

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 

       В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, прокуратуры Минской области, прокуроры районов, города Жодино, сотрудники УСК по Минской области, а также УВД Миноблисполкома.

Учебно-методический семинар открыл заместитель прокурора области Шикунец С.П., который довел до его участников актуальность проведения подобных мероприятий с целью недопущения нарушений законодательства на досудебной стадии уголовного производства и использования полученной информации на практике.

         В своем выступлении заместитель начальника Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь           Хиль А.В. рассказал о типичных нарушениях законодательства об охране труда. В свою очередь, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Коледа Н.К. в продолжение данной тематики остановился на типичных проблемных вопросах, возникающих при проведении проверок и расследовании уголовных дел о нарушениях техники безопасности на производстве.

         Начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий криминальной милиции УВД Миноблисполкома             Дудков Д.Н., а также следователь по особо важным делам главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь Мельник Л.Л. ознакомили участников семинара с методикой рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в сфере высоких технологий, а также об особенностях расследования данной категории преступлений.

         На конкретных примерах проблемных вопросов, возникающих при организации прокурорского надзора за исполнением законов при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, а также за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности в своих докладах остановились заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законов в деятельности органов дознания Шарангович Д.И., а также старший прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Трухан Р.А.

Заместитель начальника главного управления собственной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь Каханович С.А. в своем выступлении обозначила проблемные аспекты взаимодействия органов внутренних дел с территориальными подразделениями СК на досудебной стадии уголовного производства.

В свою очередь, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Копытов С.В. обратил внимание участников семинара на допускаемые следователями нарушения уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного следствия.

         На межведомственном учебно-методическом семинаре прокурорские работники, сотрудники органов внутренних дел, а также подразделений Следственного комитета получили достаточный опыт работы, который необходим им для использования на досудебной стадии уголовного производства.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области                                        

Кирилл Бубнов

 
 
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