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В Гродно включили подсветку Старого моста

22.04.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в тестовом режиме запустили подсветку Старого моста. Ее будут включать каждый день. «Цветным» мост через Неман будет до 23.00, сообщает портал newgrodno.by.


Фото: newgrodno.by

Подсвечивать Старый мост начали с 20 апреля.







Использовать в освещении будут энергоэффективные светодиодные прожекторы.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в тестовом режиме запустили подсветку Старого моста. Ее будут включать каждый день. «Цветным» мост через Неман будет до 23.00.
 
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