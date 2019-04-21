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В Гродно включили подсветку Старого моста
22.04.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в тестовом режиме запустили подсветку Старого моста. Ее будут включать каждый день. «Цветным» мост через Неман будет до 23.00,
Подсвечивать Старый мост начали с 20 апреля.
Использовать в освещении будут энергоэффективные светодиодные прожекторы.
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В Гродно в тестовом режиме запустили подсветку Старого моста. Ее будут включать каждый день. «Цветным» мост через Неман будет до 23.00.
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