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Минобразования назвало контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов

22.04.2019 15:50 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минобразования назвало контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов
Фото из архива

22 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 8 апреля 2019 года №35 определило контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Названы контрольные цифры приема в колледжи и лицеи БНТУ (145 человек), Полесский государственный университет (96) и Белорусско-Российский университет (120). Для получения среднего и начального образования в гимназии-колледже искусств имени Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Министерство образования постановлением от 8 апреля 2019 года №35 определило контрольные цифры приема в колледжи и лицеи некоторых вузов...
 
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