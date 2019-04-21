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В Витебске солдата-срочника придавило машиной. Состояние тяжелое, он в реанимации
22.04.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
— Комиссия сил специальных операций осуществляет проверку в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы, в результате чего получил травму его сослуживец, — сообщил TUT.BY пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. — Ему оказана медицинская помощь, он госпитализирован.
Солдат-срочник, который был за рулем машины, находится в воинской части. Пострадавший — в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое, сообщили TUT.BY в Витебской больнице скорой помощи.
За последние месяцы это не первый случай, связанный с травмированием военнослужащих в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, которую называют показательной.
В декабре 2018 года старший сержант Алексей Романенко приказал младшим по званию сделать кувырок через металлическое ограждение, при этом одного из них ударил ногой, а второй военнослужащий во время кувырка сломал ключицу. Романенко уволили в запас, по контракту он проработал примерно полгода, в отношении него
Напомним, 2019 год объявлен годом безопасной службы в белорусской армии, основная задача — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.
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За рулем автомобиля был его сослуживец.
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