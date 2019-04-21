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В Витебске солдата-срочника придавило машиной. Состояние тяжелое, он в реанимации

22.04.2019 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал NEXTA сообщил о ЧП в Витебской 103-й десантной бригаде. Сегодня утром машинами придавило солдата. В Минобороны и больнице скорой помощи TUT.BY подтвердили информацию.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— Комиссия сил специальных операций осуществляет проверку в связи с нарушением правил эксплуатации автомобильной техники военнослужащим срочной военной службы, в результате чего получил травму его сослуживец, — сообщил TUT.BY пресс-секретарь Минобороны Владимир Макаров. —  Ему оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

Солдат-срочник, который был за рулем машины, находится в воинской части. Пострадавший — в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое, сообщили TUT.BY в Витебской больнице скорой помощи.

За последние месяцы это не первый случай, связанный с травмированием военнослужащих в 103-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, которую называют показательной.

В декабре 2018 года старший сержант Алексей Романенко приказал младшим по званию сделать кувырок через металлическое ограждение, при этом одного из них ударил ногой, а второй военнослужащий во время кувырка сломал ключицу. Романенко уволили в запас, по контракту он проработал примерно полгода, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту превышения власти, сопряженного с насилием.

Напомним, 2019 год объявлен годом безопасной службы в белорусской армии, основная задача — сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

 
 
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