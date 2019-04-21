О работе Комитета государственного контроля

Источник материала: Навiны Палесся



Брестской области с обращениями граждан и юридических лиц в первом квартале 2019 года

В Комитет в первом квартале 2019 года поступило 210 обращений, что меньше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 17% или на 43 обращения.

Отмечаем, что в истекшем периоде 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 11,3 % уменьшилось количество устных обращений граждан к руководству и должностным лицам Комитета, поступивших в ходе личных и выездных приемов, а также при проведении «прямых телефонных линий», что составило 94 обращений (106). При этом в ряде случаев обращения жителей области в ходе проведения данных мероприятий являлись обоснованными.

Подтверждением сказанному стали результаты рассмотрения обращений на «прямую телефонную линию» первого заместителя председателя Комитета в г. Пружаны. Сразу трое заявителей обратились с просьбой об оказании содействия в приведении в надлежащее состояние дороги, ведущей от железнодорожной станции Оранчицы до д. Ткачи через д. Бакуны-1. По результатам выполнения данных Комитетом поручений в течение двух недель необходимые работы соответствующими службами проведены дважды, дорожное полотно профилировано и находится в удовлетворительном состоянии.

Традиционно в Комитет наибольшее количество обращений граждан поступило от жителей Бреста, Пинска и Барановичей. В разрезе районов области наибольшее количество обращений поступило от жителей Кобринского, Барановичского, Пружанского, Брестского районов.

Приоритетными оказались вопросы деятельности предприятий и организаций, коммунально-бытовых вопросов и благоустройства, гражданско-правовых отношений, деятельности органов исполнительной власти, которые составили 71,4 % от общего числа обращений.

Отмечаем неизменную актуальность темы деятельности предприятий и организаций, поднимаемой в обращениях жителей области. Количество обращений данной тематической направленности в первом квартале 2019 года составило 24,7% от общего числа поступивших или 52 обращения.

К примеру, доводы одного из товариществ собственников г. Бреста о нарушении требований законодательства об обращениях ОАО «Полесьежилстрой» признаны Комитетом обоснованными. По результатам рассмотрения доводов заявителя Комитетом за нарушение сроков рассмотрения обращения виновное должностное лицо ОАО «Полесьежилстрой» привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 9.13 КоАП в виде штрафа.

Вопиющими оказались результаты рассмотрения Комитетом анонимного обращения по вопросам несоблюдения бюджетного законодательства при начислении и выплате заработной платы, а также несоблюдения правил безопасности проведения занятий физической культурой и спортом, в том числе порядка учета спортивных травм и расследовании несчастных случаев в учебно-спортивном учреждении «СДЮШОР № 1 г. Пинска». Проведенный органами Комитета области совместно с прокуратурой мониторинг подтвердил, что отдельные педагоги не имели законных оснований для допуска к педагогической деятельности ввиду отсутствия у них специального образования в сфере физической культуры и спорта, а денежные средства бюджета г. Пинска для выплаты им заработной платы и произведения отчислений за период их незаконного пребывания в должностях тренеров-преподавателей учреждением использованы с нарушением бюджетного законодательства. Кроме того, установлен факт сокрытия учреждением информации о полученной на занятиях несовершеннолетним учеником травме (ушибленная рана затылочной части головы), повлекшей временную утрату им здоровья. В адрес учреждения направлены рекомендации по устранению нарушений, а также соответствующая информация направлена в Пинский горисполком для принятия мер реагирования, в том числе возврата в бюджет использованных с нарушением законодательства средств либо ограничения финансирования учреждения. Обращение до окончательного разрешения оставлено на контроле в Комитете.

Не утратили своей актуальности и вопросы, касающиеся деятельности органов исполнительной власти. Так, в истекшем периоде по данной тематике поступило 20 (9,5%) обращений. Несмотря на уменьшение количества обращений данной категории результаты их рассмотрения Комитетом по-прежнему свидетельствуют, что принимаемые в ряде случаев местными исполнительными и распорядительными органами меры являются недостаточными, присутствуют факты волокиты и недостаточной исполнительской дисциплины.

К примеру, Комитетом для рассмотрения обращения жителя г. Пинска по вопросу неполного рассмотрения его предыдущих обращений Пинским райисполкомом, а также ненадлежащего исполнения должностных обязанностей председателем Пинковичского сельисполкома, в том числе и при рассмотрении обращений граждан, материалы направлены в Брестский облисполком. Однако облисполкомом обращение в полном объеме не рассмотрено, ответы на все поставленные заявителем вопросы не даны. Комитетом в целях устранения установленных нарушений законодательства об обращениях граждан и юридических лиц обращение заявителя повторно направлено в облисполком для рассмотрения и определения меры ответственности должностных лиц, не принявших надлежащих мер по соблюдению требований законодательства. По результатам повторного рассмотрения обращения облисполкомом заявителю направлен аргументированный ответ по всем поставленным вопросам, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе рассмотрения сведений, изложенных в обращениях, поступивших и находившихся на контроле в Комитете, а также при осуществлении контроля за соблюдением законодательства об обращениях заявителей в первом квартале 2019 года проведены четыре проверочных мероприятия. По результатам рассмотрения обращений одно должностное лицо привлечено к административной ответственности, наложено штрафов и предъявлено претензий о возмещении вреда на общую сумму 11058,57 руб., шесть человек привлечены к дисциплинарной ответственности.