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За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев

22.04.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев

Новые насаждения появились в жилых микрорайонах, на детских площадках, вдоль въездных дорог города, Проведено озеленение территорий мемориальных и памятных знаков.
Кроме этого, проведена уборка в парке «Липки».


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев


За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев

 
 
Ссылка на источник 37
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Новые насаждения появились в жилых микрорайонах, на детских площадках, вдоль въездных дорог города, Проведено озеленение территорий мемориальных и памятных...
 
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