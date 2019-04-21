Новые насаждения появились в жилых микрорайонах, на детских площадках, вдоль въездных дорог города, Проведено озеленение территорий мемориальных и памятных знаков.
Кроме этого, проведена уборка в парке «Липки».
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За время субботника в Дубровно высажено 450 новых деревьев
22.04.2019 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)
Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)
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Новые насаждения появились в жилых микрорайонах, на детских площадках, вдоль въездных дорог города, Проведено озеленение территорий мемориальных и памятных...
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