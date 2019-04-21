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В Речице провалившийся в колодец «Белтелекома» пенсионер взыскал 1,5 тыс. рублей морального вреда

22.04.2019 17:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Речице 76-летний мужчина провалился в незакрытый люк. Когда он выбрался и залечил раны, обратился в суд с иском о моральном вреде и добился пусть и частичной компенсации. Подробности рассказали в пресс-службе областного суда.

Инцидент произошел еще в июне прошлого года. На пешеходной дорожке на улице Советской пенсионер наступил на незакрепленную крышку люка и провалился в смотровой колодец. Когда пострадавший залечил травмы, он обратился в суд с требованием взыскать с РУП «Белтелеком» (колодец и люк находились в его ведении) компенсацию морального вреда в сумме 3 тыс. рублей. Суд удовлетворил исковые требования в размере 1,5 тыс. рублей.

Однако на этом история не закончилась, и в феврале «Белтелеком» подал апелляционную жалобу, а заместитель прокурора Речицкого района — апелляционный протест, ссылаясь при этом на недоказанность факта получения истцом травм. В итоге законность решения районного суда пришлось проверять судебной коллегии по гражданским делам суда областного.

Тем не менее суд высшей инстанции решение суда районного оставил без изменения.

 
 
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В Речице мужчина провалился в незакрытый люк, обратился в суд с иском о моральном вреде и добился пусть и частичной его компенсации. Подробности рассказали в...
 
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