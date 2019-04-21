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«Сегодня многие пытаются забыть о репрессиях». Батюшка-блогер записал видео о сталинизме и Куропатах

22.04.2019 17:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Кухта — молодой православный священник, который служит в одной из церквей под Минском. Он ведет на Youtube блог, который называется «Batushka ответит», где рассуждает о светских и духовных делах. 16 апреля он выложил видео, в котором рассуждает о сталинизме, сообщает «Радыё» Свабода". Ролик был снят в Куропатах.

— Совершенно неважно, сколько здесь лежит людей на самом деле: 250 тысяч, 30 тысяч или «всего лишь семь», — говорит священник, стоя в Куропатах. — Меня очень удивляет аргумент о том, что сталинский режим совсем не кровавый, а очень даже милый и плюшевый, потому что «он репрессировал не полстраны, а всего лишь 3 миллиона 700 тысяч». И что? Человеческая кровь — это не нефть, она не меряется баррелями, кубометрами или литрами. От того, что режим пролил на десяток кубометров крови меньше, он не становится менее преступным. Как вообще можно торговать человеческим мясом? Даже если предположить, что жертвой режима стал один-единственный невинный человек, то это уже преступление. Потому что логика давайте замочим одного, чтобы миллионам жилось хорошо" не работает, это нечеловеческая логика".

Александр Кухта не спорит: «сталинизм — это дико эффективно: индустриализация ускоренными темпами, война и атомная бомба тому свидетели. При этом он замечает: «это столь же эффективно, сколь и бесчеловечно».

— Сегодня многие пытаются забыть о репрессиях и их жертвах и буквально выкорчевывают всякую память о них, но такое не может закончиться ничем хорошим, потому что невыученные уроки истории имеют свойство повторяться, — говорит он на видео.

Напомним, урочище Куропаты — место гибели жертв политических репрессий 1930−1940-х годов. 4 апреля там снесли кресты, которые Дмитрий Дашкевич установил летом вместе с другими активистами вдоль кромки леса. Общественность, в том числе нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, осудили снос крестов. Но в Министерстве лесного хозяйства TUT.BY объясняли: все документы на «благоустройство территории» есть и все согласовано с заинтересованными сторонами. А пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент еще во время «Большого разговора» 1 марта поручил соответствующим ведомствам навести порядок в Куропатах. По словам Эйсмонт, все должно быть сделано «согласно нашим обычаям, религиозным традициям, согласно плану».

Позже, 13 апреля, в Куропатах снова снесли кресты. На этот раз — металлические, которые стояли вдоль МКАД. На их месте высадили деревья. В эфире новостей телеканала «Беларусь 1» объяснили, что здесь проходил субботник по благоустройству территории: более сотни добровольцев, представителей БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов страны, ветеранских и других организаций убирали территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. После очередного сноса крестов с обращением выступил глава Католической церкви Беларуси, митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Происходящее он назвал «святотатством» и призвал «остановить «крыжалом».

На субботнике 20 апреля Лукашенко снова поднял тему Куропат: «Какие ко мне претензии? Меня попросили, потребовали, меня упрекали постоянно, почему там нет порядка.(…) Люди, которым было поручено, с душой пришли, вычистили эту территорию, огородили легким заборчиком. Там еще не закончено. На забор мы вывесим цветы, как на проспекте Победителей на разделительной полосе. Мы сделаем ворота, чтобы туда люди могли зайти и выйти».

 
Теги: Новости
 
 
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Александр Кухта — молодой православный священник, который служит в одной из церквей под Минском. Он ведет на Youtube блог, который называется «Batushka ответит», где...
 
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