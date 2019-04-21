Звоните в 102! Как быть, если встретил дикое животное?

Источник материала: Tut.by

Совмин утвердил Положение о порядке взаимодействия госорганов при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного. Здесь же речь идет и о животных, которым грозит гибель из-за стихийных бедствий, или которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом пишет wildlife.by .



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Плыткевич, wildlife.by

В документе прописано, что местные исполнительные и распорядительные органы, как и раньше, создают комиссии по оказанию помощи диким животным. О том, что с животным беда, дежурная служба сообщает председателю комиссии. Он незамедлительно организует выезд на место. Выехать должна комиссия из трех и более специалистов. Среди них — обязательно ветеринар.

— Прописан порядок действий всех специалистов: ветеринар при визуальном осмотре определяет возможное наличие у дикого животного заразных заболеваний и далее действует по инструкции, охотпользователи помогают с отловом. Если того требует ситуация, принимают участие МЧС и МВД, — рассказала Татьяна Железнова, консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.

Людям, которые встретили травмированное дикое животное или видят, что животное забрело в город или другой населенный пункт, нужно звонить в милицию.

— Увидели животное, терпящее бедственное положение, на ваш взгляд, либо животное, угрожающее вашей жизни, — наберите 102 и передайте информацию о вашем местоположении, — отметила Татьяна Железнова. — К вам выедут и помогут. Что может быть проще? Этот номер знают все.

Экологи просят не пытаться самостоятельно оказать помощь дикому обитателю. Это может быть опасно и для человека, и для животного. Например, животное может оказаться бешеным. Кроме того, в такой ситуации оно испытывает сильнейший стресс. Своими действиями можно все усугубить: принести ему дополнительные страдания. Правильнее доверить эту работу специалистам.

К тому же в Беларуси предусмотрена ответственность за незаконное изъятие из дикой среды.

— Доказать, что добропорядочный гражданин действительно подобрал животное, которое было травмировано или больное, достаточно сложно, — подчеркнула Татьяна Железнова. — Под этим видом запросто может действовать браконьер. Закон не оставляет лазеек, позволяющих незаконно изымать животных из дикой природы.

Минприроды совместно с представителями НАН и общественностью разработали несколько памяток, которые рекомендуют, как вести себя при встрече с дикими животными .



Фото с сайта wildlife.by.