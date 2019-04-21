ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звоните в 102! Как быть, если встретил дикое животное?

22.04.2019 18:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совмин утвердил Положение о порядке взаимодействия госорганов при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного. Здесь же речь идет и о животных, которым грозит гибель из-за стихийных бедствий, или которые могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом пишет wildlife.by.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Сергей Плыткевич, wildlife.by

В документе прописано, что местные исполнительные и распорядительные органы, как и раньше, создают комиссии по оказанию помощи диким животным. О том, что с животным беда, дежурная служба сообщает председателю комиссии. Он незамедлительно организует выезд на место. Выехать должна комиссия из трех и более специалистов. Среди них — обязательно ветеринар.

— Прописан порядок действий всех специалистов: ветеринар при визуальном осмотре определяет возможное наличие у дикого животного заразных заболеваний и далее действует по инструкции, охотпользователи помогают с отловом. Если того требует ситуация, принимают участие МЧС и МВД, — рассказала Татьяна Железнова, консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды.

Людям, которые встретили травмированное дикое животное или видят, что животное забрело в город или другой населенный пункт, нужно звонить в милицию.

— Увидели животное, терпящее бедственное положение, на ваш взгляд, либо животное, угрожающее вашей жизни, — наберите 102 и передайте информацию о вашем местоположении, — отметила Татьяна Железнова. — К вам выедут и помогут. Что может быть проще? Этот номер знают все.

Экологи просят не пытаться самостоятельно оказать помощь дикому обитателю. Это может быть опасно и для человека, и для животного. Например, животное может оказаться бешеным. Кроме того, в такой ситуации оно испытывает сильнейший стресс. Своими действиями можно все усугубить: принести ему дополнительные страдания. Правильнее доверить эту работу специалистам.

К тому же в Беларуси предусмотрена ответственность за незаконное изъятие из дикой среды.

— Доказать, что добропорядочный гражданин действительно подобрал животное, которое было травмировано или больное, достаточно сложно, — подчеркнула Татьяна Железнова. — Под этим видом запросто может действовать браконьер. Закон не оставляет лазеек, позволяющих незаконно изымать животных из дикой природы.

Минприроды совместно с представителями НАН и общественностью разработали несколько памяток, которые рекомендуют, как вести себя при встрече с дикими животными.


Фото с сайта wildlife.by.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин утвердил Положение о порядке взаимодействия госорганов при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Белтелеком" с 3 мая повышает стоимость услуг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика