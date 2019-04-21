Европейская неделя иммунизации

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Помимо этого, ЕНИ станет поводом для того, чтобы воздать должное героям вакцинации – обычным людям, которые тем или иным образом вносят свой вклад в защиту человеческих жизней с помощью вакцин. Герои вакцинации – это ученые, которые создают безопасные и эффективные вакцины; это разработчики политики, которые обеспечивают справедливый доступ к вакцинации для каждого ребенка; это работники здравоохранения, которые делают прививки; это родители, которые делают выбор в пользу вакцинации для своих детей; это люди, которые находят и распространяют опирающуюся на фактические данные информацию о вакцинах.

Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных из всех существующих мер профилактики, сохранения жизни и здоровья людей.

Благодаря успешно проводимым программам иммунизации, в нашей стране сохраняется стабильная ситуация по ряду инфекций, управляемых средствами вакцинопрофилактики: отсутствуют случаи полиомиелита, дифтерии, столбняка, краснухи. Регистрируются единичные, в основном завозные случаи кори, эпидемического паротита, в отдельные годы — их ограниченная местная передача, отмечается значительное снижение заболеваемости коклюшем и острым вирусным гепатитом В.

Как это ни парадоксально, но тот факт, что благодаря эффективным программам вакцинации многие инфекционные болезни стали редкими или практически совсем исчезли, может способствовать распространению среди родителей мнения о том, что иммунизация больше не является необходимой, что она более опасна, чем сама болезнь. Эти ошибочные представления привели к значительному снижению уровней охвата и возвращению таких болезней как дифтерия, корь и др.

Вакцинация против инфекционных болезней позволяет защитить не только самого человека, которому сделали прививку, но и окружающих, обеспечивает значительную экономию средств в отношении производительности труда, трудоспособности и доступа к образованию, а также снижения расходов на лечение болезней, поддающихся предупреждению.

Каждый гражданин Республики Беларусь обязан беспокоиться о сохранении своего здоровья. Давайте объединим наши усилия и станем героями вакцинации!

Врач-интерн

отдела эпидемиологии

ГУ «Борисовский зональный ЦГЭ»

Нарбут А.В.