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Учащиеся и педагоги средней школы № 17 заложили фруктовый сад

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Мероприятие было открыто торжественной линейкой, на которой также присутствовали гости и шефы учреждения образования: директор Борисовской укрупненной типографии имени 1 Мая –Николай Дмитриевич Швайбович и председатель Борисовской районной организации «Белая Русь» Владимир Данилович Васильев. Большим и дружным школьным коллективом было посажено 42 фруктовых дерева. 

– Посадив в землю своими руками саженец, человек будет бережнее относится к природе, чувствовать неразрывную связь с ней, – отметил директор Борисовской укрупненной типографии 1 Мая Николай Дмитриевич.

«У каждого человека должно быть своё дерево». И не только в своём саду, огороде или придомовой территории, но и в городе», – сказал председатель Борисовской районной организации «Белая Русь» Владимир Данилович. –  Эта акция –  прекрасная возможность оставить свой след на земле. Сегодня мы вместе создаем зеленое будущее нашего города». 

«Кто сам посадил маленькое деревце – у того рука не поднимется сломать большое или сотворить что-нибудь такое же мерзкое в лесу», – говорит мама двоих сыновей Наталья Гайдук. –  Я бы хотела, чтобы у моих детей сформировалось бережное отношение к природе. Поэтому в эту субботу  мы с детьми и пришли в школу на субботник, посвященный Году малой родины и будем сажать дерево всей семьей».

А участница акции Александра Ласская, ученица 7 «А» класса отметила: 

– Мы любим природу, любим свой город, свою школу и хотим, чтобы у нас была возможность не только дышать свежим воздухом, но и попробовать плоды наших фруктовых деревьев. 

В течение всего месяца ребята и педагоги ГУО «Средняя школа № 17 г.Борисова» каждую субботу приходят в школу, чтобы сделать её чистой и красивой. Вот и в этот раз солнечный весенний день подарил положительные эмоции, заряд бодрости и удовольствие от общения с природой всем, кто не остался в стороне от этой замечательной акции.

По информации ГУО «Средняя школа № 17 г.Борисова»

 

 
 
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В субботу, 20 апреля, в ГУО «Средняя школа № 17 г.Борисова» состоялся субботник, проводимый под девизом «Обустроим малую родину». Ребята и их родители, а также...
 
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