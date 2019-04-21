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Борисовчане приняли участие в областном конкурсе «Многодетная семья года»

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

 Во время проведения конкурса борисовчане продемонстрировали свои таланты, достижения и умения. На первом этапе они провели мастер-класс по созданию поделок из ракушек. На презентации своей семьи родители и дети в стихах рассказывали об увлечениях, исполнили заводную песню «Родная Беларусь», а также представили фильм о родоводе. 

К сожалению, семья Дегтеровых не стала победительницей – почетные лавры достались семье из Смолевичского района. Тем не менее, борисовчане достойно представили Борисовский район и вернулись домой с ценными подарками. 

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 

 
 
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16 апреля в Вилейке состоялся областной конкурс «Многодетная семья года». Участие в нем приняло 11 семей из районов Минской области. Борисовский регион представила...
 
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