Борисовчане приняли участие в областном конкурсе «Многодетная семья года»

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Во время проведения конкурса борисовчане продемонстрировали свои таланты, достижения и умения. На первом этапе они провели мастер-класс по созданию поделок из ракушек. На презентации своей семьи родители и дети в стихах рассказывали об увлечениях, исполнили заводную песню «Родная Беларусь», а также представили фильм о родоводе.

К сожалению, семья Дегтеровых не стала победительницей – почетные лавры достались семье из Смолевичского района. Тем не менее, борисовчане достойно представили Борисовский район и вернулись домой с ценными подарками.

Екатерина ВОРОБЬЕВА