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Борисовчане приняли участие в республиканском субботнике

22.04.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Например, представители профкомов предприятий высаживали туи и создавали декоративные клумбы по проспекту Революции. Также профсоюзные лидеры  благоустраивали территорию возле мемориальной стелы в Старо-Борисове, увековечивающей память земляков-воинов и партизан, погибших во время Великой Отечественной войны. В свою очередь депутаты вместе с ветеранами труда высадили 250 саженцев лип на берегу реки Березины возле ОАО «Борисовдрев». Свою лепту в благоустройство городского парка культуры и отдыха им. М. Горького внесли работники ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель»:  они покрасили входную арку. Не остались в стороне активисты Борисовской районной организации ОО «БРСМ»: вместе с сотрудниками Минского областного комитета БРСМ они приняли участие в благоустройстве строящейся средней школы № 25 г. Борисова и заложили молодежную аллею возле ОАО «Борисовдрев». 

Вырученные средства пополнят казну республиканского и местного бюджетов, часть пойдет на строительство фонтана возле Дворца культуры им. М.Горького. 

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 

 
 
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В тот день многих неравнодушных жителей района объединило одно общее дело –наведение порядка на земле и благоустройство.
 
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