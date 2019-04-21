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Работница предприятия в Скиделе похитила с работы сейф, чтобы покрыть недостачу

22.04.2019 19:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Скиделе диспетчер одного из предприятий похитила на работе сейф с крупной суммой. Этими деньгами женщина надеялась покрыть недостачу, в которой ее обвинил руководитель предприятия. Подробности сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Диспетчер одного из предприятий Скиделя обратилась в милицию по поводу кражи. Женщина сообщила, что с утра пришла на работу и обнаружила беспорядок внутри помещения и отсутствие сейфа, где находилась внушительная сумма денежных средств.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска при поддержке экспертов «по горячим следам» удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказалась та самая женщина, которая и сообщила о преступлении.

Видео: УВД Гродно

По версии правоохранителей, к ней у директора предприятия не так давно возникли финансовые претензии.

Руководитель подозревал ее в определенных манипуляциях и даже озвучил примерную сумму, которой в результате их осуществления в кассе не оказалось.

— Разрешить возникший вопрос женщина решила кардинально. Ночью приехала на своем автомобиле в фирму, похитила сейф с деньгами, принтер и три ноутбука. Чтобы создать видимость, что кражу совершил посторонний, устроила в помещении беспорядок. Из похищенных денег она и намеревалась погасить недостачу, — сообщают правоохранители.

 
Теги: Гродно
 
 
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Разрешить возникший вопрос женщина решила кардинально. Ночью приехала на своем автомобиле в фирму, похитила сейф с деньгами, принтер и три ноутбука. Чтобы создать...
 
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